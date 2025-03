Curtis menyasszonya, Judie megszólalt az esküvőről

Curtis barátnője többször került már címlapra a rapper oldalán, noha nagyobb hullámvölgyön már ők is átestek, szerelmük kitartónak bizonyult. A rapper tavaly augusztus végén tette fel a nagy kérdést kedvesének, amire természetesen igen volt a válasz. Judie tehát azóta már menyasszony státuszban van, akit a Farm VIP sárga csapatában ismerhetnek meg jobban most a nézők. A TV2 Mokka stúdiójában a műsorról és az esküvőjéről is mesélt.

Curtis és menyasszonya, Judie jegyben járnak, de a következő lépések még váratnak magukra (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Curtis menyasszonya, Judie: „Ha nem szeretnének, nem bírnám elviselni”

Barnai Judit neve nemcsak Curtis révén lehet ismerős, hiszen a Farm VIP újonnan indult évadában is a sárga csapatot erősíti. Judie hivatásos kosárlabdázóként a sportot tekinti elsőszámú hivatásának, noha a most jött népszerűség neki is jól esik. S hogy hányadán áll a médiafigyelemmel?

Örülök neki, de azért tudom most ezt mondani, mert nagyon pozitívak a visszajelzések és megszerettek az emberek. Ha ez nem így lenne - őszinte leszek -, akkor azt mondanám, hogy nem, mert én pont az a típusú, nagyon lelkis ember vagyok, aki a szívére vesz mindent, úgyhogy, ha nem szeretnének, nem bírnám elviselni. Hála Istennek, hogy ilyen pozitív minden és remélem, hogy ez így is marad. Nagyon szeretem és tök jó dolog, hogy olyan sok, nagyon kedves üzenetet kapok, szeretnek az emberek. Ha ez nem így lenne, akkor lehet, hogy a kardomba dőlnék.

Judie a Farm VIP sárga csapatát erősíti (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Curtis és Barnai Judit esküvője tolódik

Az eljegyzés után nyilván sokakban felmerül a kérdés, vajon mikor házasodik össze az álompár? Judie elárulta, most mást helyeztek előtérbe. „Tolódik minden, mert én aláírtam a következő szezonra is a csapatomhoz, megkerestek már egy hónappal ezelőtt, hogy mindenképpen szeretnének megtartani. Büszkén mesélhetem, hogy bejutottunk a rájátszásba a csapatommal és igazából ebben a szezonban annyi volt a cél, hogy ne essünk ki, ehhez képest olyan nagyot ugrottunk, hogy ott vagyunk a legjobb nyolcban. Iszonyatosan büszke vagyok a csapatomra és arra, hogy ezt sikerült elérnünk. Úgyhogy nem is gondolkodtam egy másodpercig sem, alá is írtam.

Atival megbeszéltem, hogy mindent elnapolunk, mert nem tudtam, hogy hogy fogja fogadni. Úgy volt, hogy ez lesz az utolsó szezonom, de mondtam neki, hogy egyszerűen egyénileg is annyira jó szezont zártam most, hogy nem szeretném abbahagyni. A csapattal és az edzővel is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot. Nem tudnám most abbahagyni, az egész tulajdonképpen egy nap alatt lezajlott

- mesélte Judie, így aztán a Curtis-Judie esküvő egyelőre várat magára.