Demcsák Zsuzsa most először beszél harmadik férjéről, szeretnének közös gyermeket

Élete formájában van a Farm VIP csinos műsorvezetője. Demcsák Zsuzsa a munkájában és a magánéletben is megtalálta a helyét, harmadik házasságában maradéktalanul boldog. Férjét – akivel 2023. december 24-én jelentették be, hogy összeházasodtak – nem mutogatja, a múltból tanulva óvja közös életüket. A sztáranyuka a TV2 Titkok Ramónával podcast műsorban Lékai-Kiss Ramónával kivételt tett és többek közt elmesélte, férjének nincs gyermeke és szeretnének közös gyermeket.

Demcsák Zsuzsa az első válásáról: Nem tudom, hogyan éltem túl!

A Farm VIP gyönyörű háziasszonyát nagyon kedvelik a nézők, azt is sokan tudják róla, hogy nem csak a szépségével, kedvességével, de az eszével is hódít. Demcsák Zsuzsa ugyanis mindamellett, hogy televíziós műsorvezető, kommunikációs szakember és közgazdász is. A TV2 sztárja emellett két csodálatos gyermek édesanyja, akiknek édesapjával 2014-ben egy csúnya válás során lett vége házasságuknak.

„Az a válás csúnya volt, ott volt három jogi ügy is, őt kettőben el is ítélték, de mire annak vége volt, mire az véget ért, ezt végigcsinálni” – mondta Lékai-Kiss Ramóna kérdésére Demcsák Zsuzsa.

Ha a szüleim nincsenek, nem tudom, ezt hogy lehetett volna máskülönben végigcsinálni. Ott volt a két gyerek, akik még nagyon picik voltak… Az, hogy ők rendben vannak, abban nekem kőkemény melóm van! Borzasztó volt, nem tudom, hogyan éltem túl azt az időszakot, esküszöm nem tudom!

A sztáranyuka később hatalmas meglepetést okozva bejelentette, hogy az Ázsia Expressz forgatásával újjáéledt, egy új élet kezdődött számára, ráadásul közben megismert egy csodálatos férfit, akivel rövid ismeretség után össze is házasodtak, már új férjével utazott haza. S bár 2022 októberében bejelentették válásukat, Krishant azóta is a földkerekség legjobb emberének tartja, aki sokat segített neki. Mert mellette tanult meg újra bízni, szeretni, hinni önmagában. Elfogadta önmagát.

Új férjével a közös gyermek is szóba került

Demcsák Zsuzsa 2023-ban az Instagram oldalán tette közzé, hogy eljegyezték, majd nem sokkal később össze is házasodtak Ferenccel. Minderről most beszél először a boldog feleség.

Másfél éve ismerkedtünk meg, két hét után megkérte a kezemet és onnantól már csak az volt, hogy hol találunk minél hamarabb házasságkötő termet. Végül Gárdonyban házasodtunk össze. Nagyon boldog vagyok! Az, ahogyan ő bele tudott helyezkedni a mi életünkbe, az fantasztikus… Nagyon szeretik őt a gyerekek és én is nagyon szeretem, az az igazság! Nagyon menő pasi, kicsit fiatalabb nálam, de nem sokkal… S hogy mi a jövő? Nehéz! Neki még nincsen gyereke, neki ez egy nagy álom az életében, erről megy a beszélgetés… 46 évesen biztos vannak csodák, de nem hiszem, hogy ekkorák. Ha van csoda, akkor lesz csoda!”

