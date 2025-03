Bódi Csabi szerint ő az első, aki eljutott Dubajba – Elképesztő beszólás cunami zúdult a nyakába

Bódi Csabi nagyon szeret utazni, különösen kedveli az egzotikus célpontokat, a pálmafás tengerpartokat. Most is egy gyönyörű helyet választottak a feleségével egy kis pihenésre, Dubaiba repültek, hogy munkával egybekötött nyaraláson vegyenek részt. Csabi Kis Grófoval és Jollyval forgatott az arab országban klipet, ez volt a munka része... Természetesen pihenésre is maradt idő, az énekes a felségével fedezte fel a sivatagi várost és környékét. Az útnak minden percét élvezték, voltak egy lakatlan szigeten is látogatóban, és az is kiderült, hogy honfitársainkkal biztos nem találkoztak (ritka dolog), mert úgy vélik, hogy ők az elsők Magyarországról, akik eljutottak oda.

Bódi Csabi felesége is élvezte a vakációt, úgy vélik, hogy erre a lakatlan szigetre még nem jutott el magyar ember rajtuk kívül Fotó: Bódi Csabi hivatalos/Facebook

Bódi Csabi Dubai kalandja

Az énekes büszkén számolt be a túráikról a Facebook követőinek, nem sejtve, hogy ha olyan információt ír ki, amivel nem feltétlenül értenek egyet mások, akkor az internet minden haragja rájuk ömlik... Ez most meg is történt. Csabi ezzel a pár mondattal hergelte fel a kommentelőit:

Ennyi volt, irány Dubai. Tudomásunk szerint Magyarországról mi vagyunk az elsők, akik ide eljutottak. Amikor az ember boldog, akkor repül az idő nekünk, szinte egy napnak tűnt az itt létünk, hálásak vagyunk, hogy ezt a csodát átélhettük és, hogy az egyik álmunk valóra válhatott.

A reakciókra nem sokat kellett várni. Az emberek egymást túllicitálva kommenteltek a híresség hivatalos Facebook-oldalára olyanokat, miszerint Csabi rosszul tudja, jártak már ők is a szigeten, hogy Csabiék tájékozatlanok, amiért azt hiszik, hogy ők az első magyarok a szigeten. A hozzászólások természetesen nem ilyen udvarias hangnemben íródtak... Nem is kellett sok, hogy Bódi Csabi feldühítse magát a dolgon és korlátozza a hozzászólásokat. A letiltás mellé pedig egy dörgedelmes véleményt is megfogalmazott: