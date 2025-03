Berki Mazsi óriási változáson ment keresztül – drasztikus lépéshez folyamodott

Katona Renátát, Mazsit az ország Berki Krisztián feleségeként ismerhette meg, aki viszont 2022. május 6-án váratlanul elhunyt. A híres sportoló tragédiája érthető módon nagyon megviselte az özvegyet, aki egy mindössze hat hónapos babával maradt magára. Azonban életének valószínűleg legnehezebb időszakában megjelent egy férfi, akinek képes volt újra megnyitni a szívét. Berki Mazsi párja, Zoltán teljes mértékben elfogadta az egygyermekes édesanyát, aki az évek alatt nagyon sok mindenen ment keresztül. A fiatal anyuka most azonban felrobbantotta az internetet nemrég megosztott posztjával, amiben úgy tűnik újabb változáson ment át.

Berki Mazsi változások sorozatán ment keresztül élete során (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, amiben a fodrásznál és úgy látszik egy eléggé drasztikus lépéshez folyamodott. A fiatal édesanya a rajongók szerint is meglehetősen rövidre vágatta haját, ami egy kifejezetten bevállalós lépésnek tűnik. Egyelőre nem lehet tudni mi állhat annak a hátterében, hogy Mazsi ilyen látványos változáson ment át, viszont a videóhoz kiírt megjegyzése sokat sejtet: „Az utóbbi időben sok változás történt az életemben” – olvasható az édesanya posztjában, aki valóban sok fordulatot élt már át eddig is.

Berki Mazsi a haján kívül szívesen megváltoztatná a nevét is

Berki Krisztián özvegyét sokan támadták azért, hogy egykori férje nevét viseli még mindig, azonban Katona Renáta nemrégiben elárulta, hogy párjáért hajlandó nevet változtatni. Mazsi szerint párját nem érdekli az, hogy ki volt az ő előző férje, valamint Zoltán nagyon empatikus és türelmes volt egy olyan nőhöz, aki az elhunyt férjét gyászolja.

„Volt már szó mostanában lánykérésről, esküvőről is. Szoktunk róla beszélni, hogy ha lenne, akkor milyen esküvő lenne... érte megváltoztatnám a nevem. Sokszor kérdezték már, hogy miért tartottam meg. A név nem sok mindent változtat, a gyermekemnek is Berki a vezetékneve, nekem is ez maradt. Özvegy lettem, nem elváltam. De természetesen, hogy ha Zoli elvenne feleségül, akkor felvenném az ő vezetéknevét. Szeretném, hogy boldogan éljünk, úgy ahogy ma is” – nyilatkozott őszintén nemrégiben Berki Mazsi.