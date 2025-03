Bényi Ildikó két hete ünnepelte születésnapját, szívszorító ránézni a boldog fotókra: „Talán búcsú volt ez már”

Ma délelőtt érkezett a lesújtó hír, hogy elhunyt Bényi Ildikó. A Duna Önök kérték című műsorának arca teljesen váratlanul távozott. Az édesanya két hete még a születésnapját ünnepelte szerettei körében, ma pedig már nincs köztünk. A boldog fotókra és videókra most szinte lehetetlen könnyek nélkül ránézni.

Bényi Ildikó halála előtt két héttel ünnepelték az 55. születésnapját (Fotó: Markovics Gábor)

Bényi Ildikó mindössze 55 évesen hunyt el, néhány héttel születésnapja után. A műsorvezető még TikTok-oldalán is megosztott egy videót a csodás köszöntésről, amit kollégái szerveztek neki.

Életem egyik legszebb születésnapi ajándékát kaptam az én Drága Kollégáimtól... Le sem lehet írni, hogy mit éreztem, amikor először megnéztem. Szívemben végtelen hálával köszönöm ezt a szeretetáradatot

– írta a felvételhez, ami mára keserédessé vált.

„Először olyan boldog meghatottsággal néztem ezt a videót, de ma más értelmet kapott, talán búcsú volt ez már. Fáj a szívem ezért a csodálatos emberért, fantasztikus nőért” – írta egy összetört rajongó ma délelőtt.

Bényi Ildikó lánya imádta az édesanyját

A jeles alkalomról természetesen Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni is megemlékezett februárban Instagram-oldalán, ahol nem kevesebb, mint 15 közös fotóval köszöntötte.

Isten éltesse a világ legjobb Anyukáját

– írta a posztban.

A mosolygós képekről süt a boldogság, aminek sajnos ma nyoma sincs. És bár most összeszorul a gyomrunk, ha ezekre a gondtalan emlékekre nézünk, egy nap majd talán örülhetünk, hogy ez a mosoly az utókor számára is megmarad, és reméljük idővel Fanninak is ez jut majd eszébe, ha szeretett édesanyja képeire néz.