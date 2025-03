Szívszaggató, Bényi Ildikónak gyönyörű lánya volt a mindene - Galéria

Az egész országot megrázta szerdán Bényi Ildikó halála: a műsorvezető-bemondó 55 éves volt, s amíg csak lehetett, nem adta fel munkáját az Önök kérték háziasszonyaként. Bár magánéletével kapcsolatban mindig diszkrét volt, azt nem is próbálta titkolni, mennyire büszke a nyomdokaiba lépő lányára, Tótfalusi Fannira.

Bényi Ildikó és Tótfalusi Fanni kapcsolata példaértékű volt (Fotó: Markovics Gábor)

Bényi Ildikó gyerekként tudta: bemondó lesz

Bényi Ildikó korábban a Borsnak arról beszélt, már kilencévesen eldöntötte, hogy bemondó lesz. A népszerű műsorvezető először a rádióban dolgozott, majd 1993-ban került a Magyar Televízióhoz, 1995-től szinte folyamatosan képernyőn volt, a színfalak mögött zajló betegségének sem engedte, hogy a munkája és közé álljon.

Bényi Ildikó már gyerekként tudta, bemondó lesz (Fotó: Facebook)

Amikor kislányként néztem a tévét, akkor mindig azt éreztem, hogy a bemondók is családtagok, és ez akkoriban még valóban így is volt, hozzátartoztak a hétköznapokhoz. Kilencévesen eldöntöttem, hogy egyszer én is ezt szeretném csinálni

– mesélte még 2019-ben a Borsnak. Alighanem már ebben is egyezett lányával, az 1997-ben született Tótfalusi Fannival.

„Nem így terveztem, a kislányomnak, Fanninak testvért is szerettem volna, de máshogy alakult. De egyáltalán nem kesergek a múlt miatt, mert boldog vagyok a jelenben” – árulta el néhány éve a műsorvezetőnő, aki mindennél jobban szerette lányát, aki szintén hamar bemondó lett. Először az M2 Petőfi TV-nél lett riporter, majd a SzerencseSzombatban lett műsorvezető.

Utóbbiban Tótfalusi Fanni Lola utánpótlása lett, műsorvezetőtársa Fehérvári Gábor Freddie lett:

„Sokat adok anyukám véleményére. Az M2 Petőfi TV-nél is műsorvezetőként dolgozom, anya pedig nézi az összes adást, azt követően pedig elmondja a véleményét, és tanácsot is ad, amire nagyon is szükségem van. Hiába az anyukám, képes objektíven hozzáállni a dolgokhoz. Nyaralni általában együtt megyünk, és közös hobbink a terápiás vásárlás is. Mivel közel lakom, így sokszor készülünk együtt műsorokra, de filmet is szoktunk nézni. Az idei nyár abszolút a Balatonról és az ingázásról szólt. A nagypapám Északkelet-Magyarországon él, ahol anyukám szülőfaluja van, így e két térség között jöttünk-mentünk” – fogalmazott nem is olyan régen, 2024 őszén a bájos lány a hot! magazinnak közösen adott interjúban, amiben Ildikó így fogalmazott: