Milliárdos csemetének bizonyos értelemben nem egyszerű lenni. Balogh Szimi többször is kiemelte, attól, hogy édesapja milliárdos, ő még nem gazdag, saját maga keresi a kenyérre valót. Tanulmányai is bizonyítják, hogy a képernyőn először Gelencsér Timi mellett feltűnő fiatal lány tudatosan és szorgalmasan építi a karrierjét.

Balogh Szimi legjobb barátnőjével, Gelencsér Timivel megjárta Ázsiát (Fotó: TV2)

Éppen barátnőjével, Gelencsér Timivel ebédelt Balogh Szimi, amikor utolértük. A nemrégiben eljegyzett, egykori szépségkirálynő büszkén mutatta meg barátnőjének a gyűrűjét. Szimi esetében sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan felteszik neki a nagy kérdést, akár már a közeljövőben.

Balogh Szimi párja akár ihletet is kaphat a kép láttán (Forrás: Instagram)

Megismertem valakit, akivel már három évvel ezelőtt összefutottunk egyébként a társkeresőn, de most mélyült el jobban a viszonyunk, miután találkoztunk egy buliban. Egy hónapja találkozgatunk, korai lenne még bármit is mondani, de jól alakul a dolog

— árulta el Szimi.

Azt is elmesélte, hogy nagyon jól érezte magát egyedül, nem kereste a szerelmet, Ámor nyila egyszer csak eltalálta. Leginkább a karrierépítés töltötte ki ideje nagy részét, aminek ékes bizonyítéka az általa vezetett MeGirl workshop is. A jelentkezők önismereti műhelymunkában vehetnek részt, „fejlődjünk együtt” hívószó alatt. Ezeken az alkalmakon szó esik az önbecsülésről, önszeretetről, optimális célkitűzésről, valamint a mai rohanó világban szinte elkerülhetetlen szorongásról is.

Balogh Szimi számára utóbbi nem ismeretlen, hiszen 17 évesen megjárta a pszichiátriát, amikor 38 kilóra fogyott testképzavara miatt. Ebből kifolyólag átérzi a hozzá forduló kliensek problémáit.

Balogh Szimóna pszichológus munkájával érzi kereknek az életét (Fotó: YouTube)

„Iskolapszichológusként tapasztalom, hogy nem könnyű a mai fiatalok élete. Éppen ezért különösen fontosnak érzem a munkám. Napról napra tanulok, fejlődök” — mondta Balogh Levente lánya.

Balogh Szimi tudja, min mennek keresztül páciensei

Kiemelte még, hogy a magasabb elvárások miatt is gyakoribb a szorongás a fiataloknál. Az öndiagnosztizálás szintén veszélyes. Sok diák fordul hozzá például azzal, hogy ADHD-s. Szimi úgy érzi, nyárra már lesz annyi tapasztalata, hogy magánúton is segítsen a klienseknek.