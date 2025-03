Aurelio 9 milliónyi jegyet oszt szét: „Nem fogunk ezreseket szórni, mint az az idióta”

Gondolkoztunk rajta, hogy mit csináljunk, de mi nem fogunk ezreseket szórni, mint az az idióta, mert ez a projekt annál sokkal kulturáltabb. Nincs olyan, hogy valaki odajön hozzánk, és nem kap jegyet. Nincsenek feltételek, csak oda kell jönni. Lehet, hogy sokan lesznek, de szerintem van olyan karizmám, hogy ezt testőr nélkül is meg tudom oldani. Szerencsére nagyon civilizált az egész, nincs tolakodás, nagyon sokan jönnek családdal is. Ami pedig különösen jól esik, hogy sokan még fényképezkedni is akarnak velem