Fotó bizonyítja: lelépett Andrei Mangra új partnere

Andrei Mangra karrierje botrányos véget ért a magyar Dancing with the Starsban, miután egy rendőrségi ügye miatt búcsúznia kellett a produkciótól. Történt ugyanis, hogy a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban, ami után nyomozást indítottak, a TV2 pedig a táncossal együtt úgy döntött, lezárja a közös munkát. Ez főként Szabó Zsófit viselte meg nagyon, hiszen akkor még javában zajlott a verseny, a műsorvezető pedig pár nélkül maradt. Szerencséjére Suti András beugrott Andrei helyére, s egészen a döntőig meneteltek, ám Zsófi nem tagadja: nagyon nehéz időszak volt ez a számára. Feltehetően Andrei is így érezte magát, hiszen mindent hátrahagyott, és Romániába utazott egy új élet reményében, ám akkor még senki nem gondolta, hogy hónapokon belül ismét képernyőre kerülhet...

Fotó: TV2

Andrei Mangra Dancinges párja lelépett

A profi táncos februárban jelentette be, hogy visszatér a parkettre, ráadásul nem is akárhol. A belga Dancing with the Stars műsorában kapott lehetőséget, ahol Sarah Puttemans oldalán, múlt vasárnap be is bizonyíthatta, hogy van keresnivalója a műsorban. A páros egy tüzes tangóval készült a zsűrinek illetve a nézőknek, s bár az előadásukban volt munka bőven, az ítészeket nem igazán kápráztatták el, ugyanis csak 5 pontot kaptak mindegyikőjüktől a maximálisan adható 10 helyett. Ezzel pedig az utolsó előtti helyen zárták a sort az este végén... Szerencsére azonban még nincs minden veszve, hiszen vasárnap csak a résztvevők fele lépett parkettre, a másik csapatot hétvégén láthatják a nézők, s majd akkor derül ki, hogy ki juthat tovább. Viszont időközben, Andrei párja lelépett...

Míg Mangra Instagram-oldalán azt láthatjuk, hogyan készülnek a következő táncukra Sarah-val, addig a lány Párizsból posztolt alig két órája. Igaz, ők a héten elvileg nem lépnek parkettre, azonban a rajongók szerint rájuk fér a gyakorlás, főleg azért, hogy az influenszer lámpalázán dolgozzanak. A zsűri ugyanis azért pontozta le őket, mert szerintük Sarah arcára a félelem volt kiülve, nem pedig az, hogy élvezné a táncot.

Nagyon ideges volt végig... Szerintem, ha sikerül egy kicsit megnyugodnia, akkor szuperek lesznek. Most pont ezért nem tetszett, mert Sarah nagyon izgult, emiatt hibázott is a lépésekben, de a partnere szépen vezette

– írta egy kommentelő az Instagramon, de a legtöbben nagyon szurkolnak azért, hogy Andrei Mangra és Sarah Puttemans megnyerje a belga showt.