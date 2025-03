Gólyahír A Nagy Duettben: nem Brasch Bence az egyetlen

A Nagy Duett első adása dupla öröm volt Brasch Bence számára. Duettpartnere, Lékai-Kiss Ramóna oldalán csak dicséreteket zsebeltek be a produkciójuk után, a zsűri pedig nekik adta az est legtöbb pontját. Az adás végeztével az énekes-színész pedig a kórházba sietett, ahol nem sokkal később megszületett első gyereke!

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna parádés produkciót mutatott A Nagy Duettben, adás után az énekes-színész pedig egyből a kórházba sietett (Fotó: Markovics Gábor)

A Nagy Duettből a kórházba rohant az énekes

Brasch Bence felesége, Gál Réka Ágota társaságában tavaly decemberben adta hírül, hogy úton van az első közös gyerekük, egy kisfiú, akit márciusra várnak. Az énekes korábban a Borsnak elárulta, minden gondolata a születendő baba körül forog, és tudja, az sem kizárt, hogy A Nagy Duett élő adása alatt kapja a telefont arról, hogy úton van a kisfia. Lényegében ez meg is történt, ráadásul az első élő adásban. Minderről a közösségi oldalán be is számolt:

„Nők között nőttem fel. Anyukámmal, nővéremmel, nagymamámmal és nagypapámmal. Mindig is tiszteltem a nőket, de ahogy a feleségem végigcsinálta a szülést, egyszerűen semmihez nem fogható csoda. Büszke vagyok rád Réka, szerelmem, világra hoztad életem értelmét a kisfiamat. Soha nem felejtem el. Köszönöm, hogy végig veled lehettem, rohantam A Nagy Duettből, és te megbeszélted a kisfiammal, hogy várjon meg. Megvártatok. Szavakba nem tudom önteni a boldogságomat! Isten hozott a világon”.

Vajna Timi terhessége, Csézy sikere és más sztárbabák

De nem Brasch Bence kisfia az első sztárbaba idén. A legnagyobb meglepetés Vajna Timi terhessége és anyává válása volt. Andy Vajna özvegye februárban rukkolt elő azzal, hogy a közelmúltban béranyától megszületett az első gyereke, Ben. Ráadásul idő közben, hosszú évek próbálkozása után Timi végül teherbe esett: kislánya néhány hónapon belül megérkezik a családba…

A népszerű énekes, Herceg Dávid kétszeres apuka lett február elején: kisfia után „hercegnővel” gyarapodott a családja.

De a kétgyerekesek táborát erősíti az éppen a Farm VIP-ben látható Lukács Miki is, akinek Peller Annával már van egy kiskamasz lánya. Új kedvese pedig kisfiút szült neki, a kis Máté Nataniel már most teljesen az ujjra köré csavarja édesapját, aki minden percét igyekszik a csöppséggel tölteni.