Óriási villantás: az ablakban tette szét a lábait Bódi Sylvi

Mint az ismert Bódi Sylvi imád sportolni. Nagy kedvencei közé tartozik a szörfözés, amely közben már többször is megvillantotta hibátlan alakját.

Bódi Sylvia hatalmasat terpesztett az ablak előtt Fotó: Szabolcs László

A korábbi szépségkirálynő most egy egészen más sportágat próbált ki. A vízpartot egy benti teremre cserélte, ugyanis a 43 éves modell most megismerkedett a pilátesz alapjaival. Ám a villantás pedig ezúttal sem maradhatott el, ugyanis Bódi Sylvi éppen az ablaknál lévő egyik gépen mutatott be egy gyakorlatot, ami közben széttette a lábait.

A csinos modell hatalmas terpesztését ide kattintva tudod megtekinteni.