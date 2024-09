Bódi Sylvinek olyan háta lett, hogy az indonéz szörfösök is elámulnak rajta - Fotó

Bódi Sylvi szemből is bejön a férfiaknak, de ami az utóbbi időben a hátával történt, az újabb lehetőséget nyújt a rajongói számára, hogy utána fütyüljenek. A részletekről maga a modell számolt be az Instagram-oldalán.

Csak a kék

A gyönyörű modelltől megszokhattuk, hogy az ideje nagy részét utazással és sportolással tölti, így nem is volt meglepő, hogy megint egy meseszép helyszínről jelentkezett be. Sylvi most épp az indonéziai Mentawai-szigeteken tartózkodik, ahol gyakorlatilag ki sem jött az Indiai-óceánból. A helyszínválasztás nem volt véletlen, a szigetcsoport elhelyezkedése miatt ez maga a szörfparadicsom, a trópusi vizek az áramlatoknak köszönhetően folyamatosan 5 méter körüli hullámokat gerjesztenek a partközelben. Éppen ezért a világ minden tájáról érkeznek ide a deszkások, hogy kipróbálják magukat a nehéz terepen és a gyönyörű környezetben. Sylvi egy pár nappal ezelőtt érkezett meg, az Instagram-oldalának tanúsága szerint már nagyon hiányzott neki a víz, és a kék szín…

Micsoda hát!

A modell már több fotót is posztolt a helyszínről, illetve most arról is beszámolt, hogy miért nem megy mostanában rá egyik ruhája sem… úgy kiizmosodott, hogy le kell lassan cserélnie a ruhatárát. A szépség egyébként a helyi szörfösöktől is kapott egy kedves bókot:

Sylvi háta komolyan kiizmosodott (Fotó: Instagram)