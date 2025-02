Vasvári Vivien körül egyre nagyobb a botrány: így reagált a támadásokra a luxusfeleség

Vasvári Vivien négygyermekes édesanya lesz hamarosan, így már tud egyet s mást a várandósságról és a szülésről. Követői előszeretettel kérik is ki a véleményét ezekben a témákban, most például a természetes szülésről kérdezték. Az egykori luxusfeleség válasza azonban sokakat meglepett, sőt volt akit egyenesen felháborított. Vivi most az Instagram oldalán kezdett magyarázkodásba a félreérthető kijelentés miatt.

Vasvári Vivien gyerekei mind természetes úton születtek, így mostani várandósságánál is ezt szeretné (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien terhessége kapcsán az egyik követője a napokban arra volt kíváncsi, hogy az édesanya a természetes vagy a császáros szülést preferálja inkább. Vivi erre válaszolt is, amiben elmondta, hogy mindegyik gyermeke természetes úton született. Viszont itt nem állt meg, bár valószínűleg jobban tette volna.

– Meg sem fordul a fejemben, hogy a császárt válasszam. Az csak akkor jöhet szóba nálam, ha valami komplikáció lép fel – fejtette ki véleményét.

Mindig küzdöttem az életemben mindenért, így a gyerekemért is küzdök a szülésnél. Minden fájdalmat megér, hogy aztán a karjaimban lehessen

– írta, ami nem kis népharagot váltott ki.

Vasvári Vivien férje Bodnár Zsigmond mellett végre boldog, hamarosan megszületik a második közös gyermekük (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien Instagramon tisztázta a dolgokat

Vivi természetesen nem mehetett el szó nélkül a botrány mellett, különösen, hogy úgy érzi nagyon félreértették és kiforgatták a szavait. A sztáranyuka nemrég tiszta vizet öntött a pohárba.

Tisztázzunk valamit… Amit leírtam, az nem arról szólt, hogy aki császárral szül, az nem anya, vagy kevesebbet szenvedett volna az anyaságért. Pontosan leírtam, hogy ha orvosi okból szükséges a császár, akkor az a helyes döntés

– kezdte a magyarázkodást.

– Én hiszek a természetes szülésben, és abban, hogy ha egy nőnek lehetősége van rá, akkor érdemes megpróbálni. Ez az én véleményem. Senkit nem ítéltem el, nem néztem le. Aki mást lát ebbe bele, az vagy félreérti, vagy szándékosan akarja kiforgatni a szavaimat – jelentette ki.

Emellett még azt is kifejtette, hogy úgy érzi csak azért támadják, mert egyesek az ő neve által akarnak ismertséget szerezni, vagy annyira frusztrálta, hogy rajta töltik ki ezt. De, hogy kinek van igaza, azt mi sem tudjuk.