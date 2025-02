Szívszorító: tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű Playboy-modell

Lesújtó tragédia történt: a népszerű Playboy-modell, Ariane Bellamar szívrohamot kapott és életét vesztette - tudatta a szomorú hírt volt férje.

A kétgyermekes anyuka, a 46 évesen halt meg tavaly december 20-án. A modell szívrohamban vesztette életét. Tanner Slaught, Bellamar volt férje a Facebook-oldalán közölte korábbi felesége halálhírét, egyúttal pedig szívszorító sorokkal búcsúzott tőle:

Rendkívül korai távozása ebből a világból mindenkit váratlanul ért, és erre nem voltunk felkészülve.

A GoFundMe-n gyűjtést indítottak, hogy a gyászoló család finanszírozni tudja a temetés költségeit. A floridai születésű Bellamar leginkább Playboy-modellként volt ismert, de tévésztárként is sokat láthatták a nézők. Az IMDB-profilja szerint már fiatal korától kezdve szenvedélye volt a kreatív művészeteknek - számol be róla a The Sun.