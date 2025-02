A Next Top Model Hungary győztese őszinte vallomást tett, kitálalt legtitkosabb vágyáról

Rengetegen szurkoltak Mészáros Lilinek, miután megismerték a TV2 modellkereső műsorában, hogy a végén őt hirdessék ki győztesként. De a Next Top Model Hungary nyertese akkor még nem tudta, hogy az első hellyel mennyire megváltozik az élete. Az akkor 26 éves, biomérnöknek tanuló lány címlapfotózást, tíz millió forintot, valamint kétéves modellszerződést nyert a műsorral, új ügynökségével pedig meg is kezdték már a közös munkát. A szőke szépség álmai egymás után válnak valósággá, de még bőven vannak olyan céljai, amik igazán büszkévé tennék.

Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili a milánói divathétre utazik (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary győztese Milánó meghódítására készül

Mészáros Lili mindig is nagyon tudatosan építette karrierjét, igaz, amikor jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, voltak fenntartásai a kora miatt. A Next Top Model győztesének félelmei azonban szerencsére sem a műsorban, sem azóta nem igazolódtak be.

– A műsor megnyerése óta volt több munkám itthon is, de dolgoztam Athénban és volt egy munkám Milánóban is – mesélte lapunknak Mészáros Lili. – Azt vettem észre, hogy a korom nem gátló tényező, sőt! Pedig féltem ettől, de azt látom, hogy a cégek keresik az érettebb modelleket. Én magam most vagyok igazán nő, mondjuk 17 évesen nem tudtam volna ugyanezt a női energiát sugározni. Mindenhol azt látom, hogy nem jó ezt túl korán kezdeni, mert hamar kiégnek.

Milánói álom

A gyönyörű modell pár nappal ezelőtt repült haza Milánóból, ahol kapott is egy munkát.

Szakmai nagy-nagy célom volt, hogy így legyen és szerencsére nagyon jól sikerült minden. Azt mondtam magamnak, ha több munkám nem is lesz kint, már akkor is boldog vagyok! Most pár napig itthon vagyok, a Fashion Week-en a két nap alatt nyolc bemutatóm van. De hétfőn már repülök is vissza, kezdődnek a castingok a divathétre, nagyon jó lenne megcsípni egy nagy divatmárka bemutatóját. Semmi sem garantált, lehet egy munkám sem lesz, lehet csak egy, az is lehet, hogy több. De mondjuk egy Armani bemutató nagy szakmai beteljesedés lenne!

Családja és párja mindenben támogatja

Lili azt mondja, sehol sem tartana szerettei nélkül. Párja van, hogy el tudja kísérni külföldre is, Milánóban pedig anyukája és keresztszülei is meglátogatták.