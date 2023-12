Ebbe belepirulsz! Csókcsata közben kapták le a TV2 két sztárját – Fotó

Lapunk elsőként számolt be arról, hogy a TV2 két sztárja, a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának sármos szívtiprója, Tasi Dávid és a Dancing with the Stars profi táncosnője, Tóth Katica egymásba szerettek és egy ideje egy párt is alkotnak! Persze mindezt szerették volna titokban tartani, a gyanús jelek azonnal feltűntek a szemfülesebbeknek…

Fotó: Bánkúti Sándor

Tasi Dávid Tóth Katicával alkot egy párt. Csókcsata közben kapták le őket

Gyanús jelek

Például azt már novemberben lehetett sejteni, hogy Dávid szívét elrabolták, ugyanis október végén még szingliként látogatott el szerkesztőségünkbe, ám a következő hónap vége felé már bevallotta, hogy betoppant az életébe egy titokzatos nő, aki bizony egyre nagyobb és fontosabb szerepet tölt be. Olyannyira, hogy miközben az egyik élő show-ban Calum Scott érzelmes dalát énekelte, végig a rejtélyes hölgyre gondolt, és akkora hatással volt a zsűrire és a nézőkre, hogy bezsebelte a maximális harminc pontot. Nos, most már tudjuk, hogy Katica volt ez a hölgy, s nagyon úgy tűnik, hogy egyre komolyabb ez „szerelmi ügy”!

Igaz, hogy korábban azt mondtam, nincs időm a lányokra, de a dolgok változnak. Valóban megismertem egy lányt, aki egyre fontosabb a számomra. Ismerkedős fázisban vagyunk, ezért ennél többet egyelőre nem szeretnék elárulni

– sejtelmeskedett akkor Dávid, aki aztán egy fotóval buktatta le magát és Katicát.

Pikáns fotók, egy igazi csókcsata

Miután vége lett a Sztárban sztár leszek! műsorának, a sármos énekes újra sok energiát fordít a sportra, hiszen személyi edzőként is tevékenykedik. Érdekes, de biztos nem véletlen, hogy Tóth Katicát is ő "vette kezelésbe", együtt edzenek, hiszen mindketten fontosnak tartják, hogy karácsonykor, a bejgliszezonban is jó formában legyenek. A közös edzés apropójából egy közös fotó is felkerült az internetre, ahol lágyan simulnak egymáshoz, Dávid pedig egy szívecskét is biggyesztett Tóth Katica nevéhez. Akkor lapunk próbálta szóra bírni a TV2 két sztárját, ám egyiküket sem értük utol.

Most viszont itt az újabb bizonyíték: Dávid ismét megmutatta a követőinek, hogy szerelmesebb, mint valaha, hiszen egy konkrét csókcsatába engedett betekintést. A szerelmesek talán egy szórakozóhelyen lehettek, itt készült róluk a szóban forgó pikáns kép, ami után már kétség sem fér hozzá, hogy valóban egy párt alkotnak.