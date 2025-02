Pikáns részletek derültek ki Schóbert Lara kapcsolatáról: minden a szaunában kezdődött

Schóbert Lara Danyi Dániel építési vállalkozó oldalán találta meg a boldogságot, és úgy tűnik, szerelmesebbek nem is lehetnének. Ugyan még csak néhány hónapja alkotnak egy párt, de Lara már a szüleinek, Schobert Norbinak és Rubint Rékának is bemutatta kedvesét. Nemrégiben pedig egy újabb részlet derült ki a kapcsolatukról.

Schóbert Lara Instagram oldalán végre elárulta hogyan találkozott új kedvesével (Fotó: Markovics Gábor)

Ősszel Schóbert Lara párja társaságában utazott el Barcelonába, ahonnan egy szerelmes közös fotóval jelentkeztek be. A fiatal aerobikedző és kedvese ekkor tudatta először a nagyközönséggel, hogy egy párt alkotnak, azóta pedig sorra érkeznek a romantikus képek. Ezután a karácsonyt is együtt töltötték, és a nagyon úgy tűnik, hogy Dani remekül kijön a leendő anyósáékkal is. Miután pedig elérkezett a Valentin-nap, meg is ünnepelték szerelmüket. Ennek kapcsán Lara egyik rajongója tette fel a kérdést, hogy hol ismerkedtek meg egymással, amire a lány tőle szokatlan módon válaszolt is.

Schóbert Lara szülei nyomdokaiba lép?

A lány, akárcsak édesanyja, maga is edző lett, ami persze nem meglepő, az viszont már annál inkább, hogy akárcsak a szülei, ő is a sport kapcsán ismerkedett meg a párjával. Mint kiderült, Dani egy edzőteremben szólította le Larát, hogy kifejezze neki elismerését. Ezek után mindkettőjük útja a fülledt szaunába vezetett, annak reményében, hogy ott találkozhatnak. Ez azonban nem így alakult: azt nem tudni, hogy puszta véletlen volt-e, de végül különböző kabinokba kerültek, így a szauna fala elválasztotta őket. Ez azonban nem állította meg a fiatalokat. A hősszerelmes végül a közösségi oldalán kereste fel Larát, onnan pedig már minden ment a maga útján. Lehet, hogy Schóbert Lara is a sport által találta meg az igazit?