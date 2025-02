Ritka betekintést engedett a magánéletébe Peller Anna - fotó

Peller Anna erős egyéniségnek tartja magát, aki inkább diktálja a tempót, mint követi, de erre szüksége is van. Hiszen a mindennapjaiban rendet kell tartania.

Peller Anna a szabadidejét csakis a kislányával tölti Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Irányító vagyok, de ha nem tenném, akkor nem lennék képes ennyi helyen helytállni. A barátaimmal is nehéz összehozni egy találkozót, mert műsort vezetek, szinkronizálok, színházban játszom, és gyermekem van. Ha van egy pici szabadidőm, azt mindenképpen a kislányommal töltöm – jelentette ki Anna a hot! magazinnak.

Peller Anna kislánya, Annabella már tizenegy éves, az 5. osztályt tapossa, így az együtt töltött idő egy része tanulással telik. Ezzel pedig együtt jár a sokak számára nyűgös szülői értekezlet is.

– Kifejezetten szeretem a szülői értekezleteket! Azon furcsa emberek közé tartozom, akiket ez szórakoztat. Figyelem a szülőket, szívesen beszélgetek velük, és így nagyon sokféle emberrel találkozom. Azt is jólesik megbeszélni, hogy kinek hol tart a gyermeke a fejlődésben – újságolta az édesanya.

Peller Anna: „Akad, amiben noszogatni kell”

Annabellára nem lehet panasz, hiszen nagyon szép félévi bizonyítványt vitt haza. Anna nagyon büszke is rá, mert pontosan tudja, mi áll az eredmények mögött.

– Akad, amiben noszogatni kell, de a humán tárgyakhoz van adottsága, azokban sziporkázik! Én sem voltam kiemelkedő matekból, de neki szerencsére jobban megy, mint nekem annak idején. Viszont soha nem piszkálnám ezért, mert tudom, hogy ez is egy adottság.

Persze a gyermek tanulmányai mellett az édesanya Annabella egészségére is nagyon odafigyel, így a kislány sokat mozog. Bár Anna irányító típus, nem áll a gyermeke fölött edzőként úgy, ahogyan azt Feke Pál karakterével teszi a Játékszínben, a Kockahas című darabban, ahol olykor még túlzásba is viszi.

Ő maga is igyekszik rendszeresen kocogni, miközben egy igen furcsa szórakozásnak is hódol.

– Imádom figyelni az utcákat, és szeretek benézni házakba. Olyan útvonalat választok, ahol látom, mi történik odabent a szobákban. Nem állok meg, csak jólesik látni, ahogyan békésen zajlik az élet – árulta el Anna.