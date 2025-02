Kitálalt Nótár Mary volt kiadója a nagy port kavaró perrel kapcsolatban

A Bors is megírta, hogy hosszú évek óta tart már Nótár Mary és a volt kiadója, a Skyforce Kft. közötti per. Azt állította az énekesnő, hogy anyagilag megkárosították és korlátozták személyi szabadságában, de 2023-ban elveszítette a szerződésfelmondásban indított pert és jelentős kártérítés megfizetésére kötelezte őt a Kúria. A kiadó szerint Nótár Mary nem tesz eleget a jogszabályi kötelezettségének és nem egyenlíti ki a tartozását – ráadásul az ügyvédje is valótlan dolgokat állít.

Nótár Mary / Fotó: Bánkúti Sándor

A Skyforce Kft. most egy sajtóközleményben tisztázta a dolgokat – változtatás nélkül közöljük: