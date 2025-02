"A környezetem már pedzegeti a témát" – álomesküvőjéről mesélt a Next Top Model Hungary győztese

Mészáros Lili nagy álma válik valóra: Milánóban, a divat fővárosában léphet kifutóra. A Next Top Model Hungary győztese éppen Olaszországban bontogatja a szárnyait, a Borsnak mesélt az eddigi tapasztalatairól.

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili külföldi karrierről és családalapításról mesélt (Fotó: TV2)

Mészáros Lili szigorú diétát tart

– Az igazi szenzáció február végén lesz, a Milánói Divathét, de addig is tartanak különböző castingokat, ezeken veszek most részt. Nemrég voltam Athénban, ott nagyobb volt a pörgés, de szerintem a hónap végén itt is felgyorsulnak majd az események. Mindenesetre már ez is egy megvalósult álom, egy csoda, ami velem történik – újságolta boldogan a Next Top Model Hungary Lilije, majd hozzátette: – Nem szokványos az én utam, 27 évesen korábban már labdába sem rúghattak volna a lányok. Ráadásul a Fashion Week előtt rengeteg lány érkezik majd ide a világ minden tájáról, lehet, hogy lesz harminc-negyven lány is, akivel hasonló karakterek vagyunk. Én mindenesetre beleteszem a tőlem telhető legtöbb munkát, és utána csak széttárom a karom, hogy jöjjön, aminek jönnie kell – ismerte el mosolyogva, majd hozzátette, egy hónapja szigorú diétát tart, ám képtelen volt ellenállni az olasz finomságoknak.

– Egy ideje nem iszom alkoholt, az a bőrnek sem tesz jót, és ennyi idősen egyre nehezebb kiheverni a bulizást. Szóval számomra az ünneplés, ha például megeszek egy finom édességet. Egyébként szigorú diétát tartok, délután 5-6 óra után már nem eszem, és napközben is minél később étkezem először. Lényegében van egy nyolcórás időablak, amikor eszek, 16 órában pedig nem. Ez nálam hatásos!

Next Top Model Hungary győztese álomesküvőről mesélt

Lili gyakran oszt meg életképeket a modellmunkájáról. Nemrég például a budapesti Bridal Fashion Week-en lépett kifutóra: menyasszonyi ruhában.

– A munkámból kifolyólag legalább ötvenféle menyasszonyi ruha volt rajtam az elmúlt években! Őszintén, nem tudnék választani, hogy melyiknek örülnék majd az én „nagy napomon”. Lehet, hogy pont emiatt valami nagyon letisztult, egyszerűt választanék. Egyébként sem vágynék nagy felhajtásra: egy szép tengerpart, csak a legszűkebb család és néhány barát – ábrándozott el Mészáros Lili, aki hét éve van együtt a párjával.

Én még nem érzem magamat késznek a házasságra és családalapításra, de a környezetem már pedzegeti a témát. Általában azt válaszolom, hogy az ötéves tervben van mindez.

– Nagyjából ennyi időm van még aktívan a modellszakmában, utána pedig majd esetleg egy kisbabával teljesen új fejezete kezdődne az életemnek. Egyébként bízom benne, hogy majd negyven-ötvenévesen is lesznek felkéréseim kampányokra, kifutóra – tette még hozzá.