„Miért nem tudnak az emberek velem türelmesnek lenni? Miért kell kinyírni…” – nem csitulnak az indulatok Tóth Vera új külseje miatt

Tóth Vera a Megasztár első évadában mindenki szívébe belopta magát, azzal pedig, hogy meg is nyerte a tehetségkutatót, szakmai karrierje is szárnyalni kezdett. Népszerűsége mit sem csökkent, személyiségét tekintve is két lábbal a földön maradt. Egy szembetűnő változás mégis történt. Tóth Vera több mint ötven kilót fogyott az elmúlt években, ezt pedig, meglepő módon, nem mindenki nézte jó szemmel.

Tóth Vera a néhány héttel ezelőtti Csináljuk a fesztivált! döntőjében lenyűgözően nézett ki (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Tóth Vera fogyása: „Nálam ez volt az utolsó vészcsengő”

Tóth Vera sosem titkolta, hogy mindig is küzdött a súlyával, fogyását pedig pajzsmirigy-betegsége is nehezítette. Nyíltan vállalta gyomorszűkítő műtétjét is, s most a Palikék Világa Vanda valósága című podcast műsorban őszintén vallott arról is, hogyan érinti, hogy a külsejével kapcsolatos pozitív változásokra is sok esetben negatív visszajelzés érkezik. Az énekesnő mostanra pontosan tudja, hogy a megoldás nem elsősorban a külső, hanem az, hogy az ember egészséges legyen és ez végig ott van a szemünk előtt, csak nem vesszük észre.

Nálam ez az egész úgy kezdődött, hogy sokszor rosszul lettem az étkezések után. Gondoltam, hogy ahhoz köthető, de azt is gondoltam, hogy miután sokáig voltam nagyon kövér, biztos bekapcsol bennem valamit az étkezés, mert pánik tüneteim voltak. Biztos, hogy az evés triggerel valamit, pedig eddig az evés egy jó dolog volt az életemben. Na ezért kell elmenni pszichológushoz, aki helyre teszi mindezt

– kezdte a kálváriáját Vera, akinél egy nagyobb, pánikrohamhoz hasonlító rosszullét tette be a kiskaput.

– Korábban volt olyan, hogy majdnem szalagkorlátnak csapódtam, mert egy kicsit beájultam pár pillanatra. Aztán egyik éjjel heves szívdobogásra ébredtem és mentőt hívtam, bevittek a kórházba.

Ekkor derült ki, hogy semmilyen pánikról nincs szó, csak inzulinrezisztenciám van, a durvábbik fajta. Elbagatellizáljuk ezt a témát... Ekkor kezdtem foglalkozni magammal, először az étkezésemet tettem helyre

– vallotta Vera.

Tóth Vera Instagram-oldalán is kifakadt nemrég

Az énekesnő beszélt arról is Palikék műsorában, amiről pár hete saját közösségi oldalán, hogy nem könnyű 21 éve folyamatosan rivaldafényben élni és ő azt tapasztalja, hogy az emberek iszonyatosan türelmetlenek.