Robert Pattinson a való életben is vámpír volna? Meglepő dolog derült ki a színész családjáról

Meglepő újdonság derült ki a sármos hollywoodi sztárról: nem csak a filmvásznon van köze Robert Pattinsonnak a vámpírokhoz. A színész ugyanis vérrokona a valaha élt leghíresebb vámpírnak Vlad Drakula grófnak. A 15. században élt havasföld-i vajda leszármazottjai ugyanis Amerikába emigráltak, és ennek a családnak az egyik legifjabb tagja Robert Pattinson, aki az Alkonyat filmekben maga is vámpírként szerepelt - tudta meg a Life.hu. Ezek után már értjük, hogy a film castingosai miért tartották tökéletes választásnak a korábban kevésbé ismert színészt.

Robert Pattinson a leghíresebb vámpír leszármazottja /Fotó: AFP

A lap Robert Pattinsonon kívül több olyan hírességet is összeszedett, aki híres felmenőkkel rendelkezik. A teljesség igénye nélkül itt van néhány különleges rokoni kapcsolatot:

Az Oscar-díjas Tom Hanks távoli rokona Abraham Lincoln korábbi amerikai elnöknek, ráadásul a filmvásznon is eljátszotta egyszer a felmenőjét a színész.

Dakota Fanning színésznő és testvére Elle nem más, mint III. Eduárd angol király dédunokája. emellett pedig milyen kicsi a világ, még Katalin hercegné unokatestvérei is.

Sarah Jessica Parker Fotó: AFP

Sarah Jessica Parker a Szex és New York sztárja korábban boszorkányként is szerepelt a filmvásznon, és kiderült, hogy anyai ágon az egyik családtagját is boszorkánysággal gyanúsították. A salemi boszorkányperek idején ugyanis a felmenője Easther Elwell volt az egyik fő gyanúsított.

A kortalan angol sztár Hugh Grant ereiben is királyi vér csörgedezik, ugyanis rokoni kapcsolatban áll VII. Henrik angol királlyal. Nemrég pedig felmerültek olyan pletykák, hogy a férfi András herceg bőrébe bújhat egy készülő filmben, azonban végül nem készítenek filmet a kegyvesztett hercegről.