Megosztotta a világgal Schóbert Lara: annyira szereti, hogy az ágyába vitte

Schóbert Larát nagyon szeretik a szülei, és igyekeznek neki mindent megadni, amit csak lehet. Valósággal lesik minden kívánságát, és bár Lara már felnőtt nő, azért még mindig szívesen kedveskednek neki szép ajándékokkal. Lara élete legszebb ajándékát egy korábbi születésnapjára kapta, amikor ugyanis a szülei megajándékozták egy kiskutyával.

Lara imádja a kiskutyáját

A tüneményes öleb azóta mindenhová elkíséri Larát. Bárhová megy is, a kis Mézi mindenhová együtt meg gazdájával, ugyanis ők ketten elválaszthatatlanok, és mindent együtt csinálnak. Lara pedig olyannyira szereti a kis apróságot, hogy úgy döntött, hogy az ágyneműhuzata is kiskutyáját fogja ábrázolni. Most büszkén mutatta meg, hogy az ágya tele van Mézi képével, így pedig sokkal édesebb lesz az álma.