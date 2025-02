Olyan dolog történik ma a Kincsvadászok műsorban, amire még nem volt példa

Hatalmas sikerrel fut a műtárgy-kereskedő show második évada. A Kincsvadászok sztárjai idén is izgalmas tárgyakkal, és néha még izgalmasabb eladókkal találkoznak. A műsor mai adásában például az egyik eladó olyan előadással kápráztatja el a kereskedőket, hogy teljesen leveszi őket a lábukról.

A Kincsvadászok sztárjait lenyűgözte a fiatal eladó (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárjait lenyűgözte Balázs

A kivételes eladói vénával megáldott Demeter Balázs egy olyan kincset szeretne értékesíteni, amely bár szerinte valóságos ékszer, de nem passzol a saját gyűjteményébe. Abban bízik, hogy a Kincsvadászok valamelyik sztárja beleszeret, és jó helyen tudhatja nagyra becsült portékáját.

– Egy olyan különleges tárggyal érkeztem, amit minden tájegységen, sőt még minden faluban is másképpen hívnak és biztos, hogy tetszeni fog a kereskedőknek

– állt Tilla és Megyes Balázs elé a magabiztos eladó, aki történelem-földrajz szakos tanárnak készül, és három éve gyűjt régiségeket, de abból is főleg azokat, amelyek a paraszti kultúrához tartoznak.

A fiatal eladó miután Tilláékat is lenyűgözte előadásával, bízik benne, hogy a kereskedőkkel sem lesz nehéz dolga. És nem is lett, már a bemutatkozásnál tátva marad a kereskedők szája, miután megtudják, hogy az egyetemista srác mennyire ért a műtárgyakhoz. Dr. Katona Szandra ki is jelenti:

Ritka vagy, mint a fehér holló! Itt vagy ilyen fiatalon és néprajzi jellegű tárgyakért rajongsz és gyűjtöd is! Pont erről beszélgetünk mindig a többiekkel, hogy hiányzik ez a generáció, és erre most itt állsz előttünk! Kifejezetten örülünk! És hogy azért adsz el valamit, hogy valami hasonlót vegyél majd, ez szuper!

A 23 éves Balázs szakértelme mindenkit lenyűgözött a stúdióban (Fotó: TV2)

Ajánlatot kapott

És itt még nem volt vége, az eladó olyan előadást tartott az eladni kívánt petróleumlámpáról, a hibáit sem titkolva, ráadásul használt egy nagyon ízes szót, miszerint a tárgy egy részen meg van "sercenve", hogy mind az öt eladó elámult.

– Én használok is népi szavakat, amiket mamáéktól hallottam, mint például a betácsílni. Mert régen volt a tácsi kendő, a gyereket abban hordozták az asszonyok. Így a betácsílni, amikor valamit be kell csongolyítani, be kell tekerni valamibe – magyarázta az elképedt Fejes Tamáséknak Balázs, aki Nagyházi Lőrinctől ajánlatot is kap.