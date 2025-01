Kiszel Tünde lánya sikereiről is büszkén mesélt, valamint bevallotta, hogy ugyan mostanra megszokta, de az elején nehezen viselte Hunyadi Donatella különköltözését. A díva elárulta, azt sem tartja kizártnak, hogy visszatérjen a képernyőkre.

Kiszel Tünde 2025-ös naptárját már el is kapkodták, jön az újranyomás (Fotó: Budai Tibor)

Kiszel Tünde 2025-ös naptárját már újra kellett nyomni

– Nagyon sikeres a 2025-ös évi naptáram, már utánnyomást kellett kérnem a nyomdától. Nagyon kelendő, szeretik, főleg a fiatalok. Öt helyen volt már dedikálás és közönségtalálkozó, ráadásul ezen a héten is lesz. 24 éve minden évben új tematikus naptárral jelentkezem, az idei viszont nagyon különleges, hiszen híres magyar tervezők ruháiban kaptak lencsevégre. A naptár-projekt számomra szerelem, amikor fotózás van, én teljesen felpörgök. Remélem, hogy ez látszik is a képeken – kezdte mesélni a naptárdíva, aki elárulta, hogy még 24 évnyi fotózás és naptárkiadás után is izgul egy-egy alkalommal.

– Feszengés van, de egy nagyon kevés, inkább izgulásnak hívnám. Nagyon jó csapattal dolgozom, például Budai Tibor immáron 15 éve a fotósom. Nagyon jól működünk együtt, barátok is vagyunk, az egész családjával – tette hozzá Hunyadi Donatella édesanyja, aki rendkívül büszke lánya sikereire.

Kiszel Tünde az elején ugyan nehezen viselte, mostanra viszont elfogadta Donatella költözését (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde lánya sikereiről mesélt, valamint elárulta, hogy élte meg Donatella különköltözését

– Donatellát a Monarchia Operett Társulat felkérte vezető primadonnának, december 30-án debütált Cegléden, szilveszter napján pedig két előadásban is fellépett a Szegedi Nemzeti Színházban, elsején pedig már Nagykőrösön. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Szebben nem is indíthattuk volna ezt az évet – mesélt örömmel Kiszel Tünde Hunyadi Donatella sikereiről, majd azt is elárulta, hogy miként élte meg azt, hogy szeretett lánya nemrégiben különköltözött.

Nem éltem meg könnyen Donatella kirepülését, de mostanra elfogadtam, hogy ez az élet rendje, hiszen a köztünk lévő kötelék örök, csupán nem egy háztartásban élünk. Nagyon szoros az érzelmi kapcsolatunk, szinte minden nap találkozunk. Telefonon és videóhívásban rengeteget beszélünk, emellett pedig vagy én megyek hozzá, vagy ő jön, sok közös programot csinálunk. Ha valaki, én tényleg imádom a kislányomat, de ez az élet rendje. A gyerekek előbb-utóbb kirepülnek a fészekből. Van egy tündéri, egyéves kiskutyánk, ő itt maradt velem, mert nagyon elfoglalt, van, hogy csak este ér haza. A munkái mellett jár a Zeneakadémiára is, mesterszakra, idén fog diplomázni. Szóval már csak a kutyus miatt is nagyon sűrűn találkozunk

– mondta Kiszel Tünde, akinek mindig adódik elfoglaltsága, de még ezeken túl egy esetleges YouTube-műsor ötletén is gondolkodik.