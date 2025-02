Fotókon Rúzsa Magdi arénás koncertje – galéria

Húszéves lányként ismerte meg az ország Rúzsa Magdit: a Megasztár 3. évadának győztesének csillaga azóta is egyre csak felfelé ível. Az idén 40. születésnapját ünneplő énekesnő immár háromgyermekes édesanya és kétszer is megölti az Arénát.

Rúzsa Magdi dívaként lépett a teltházas Aréna színpadára (Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós)

Rúzsa Magdi koncert - micsoda este!

Péntek este lezajlott Rúzsa Magdi Papp László Budapest Sportaréna-beli duplakoncertjének első felvonása, és ahogy mondani szokták: az egykori Megasztár-győztes a csillagokat is leénekelte az égről.

A február 21. és 22-re meghirdetett duplaarénára a jegyek villámgyorsan elkeltek, az énekesnő pedig nem is okozott csalódást: az egyedülálló színpadkép, fény- és hangtechnika Magdi nívójához illett, az énekesnő pedig többször is átöltözött, valódi dívaként tündökölt a színpadon.

A színpadkép mesés volt, Rúzsa Magdi többször is átöltözött, lélegzeteállító ruhákban énekelt (Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós)

Saját ikonikus számai mellett olyan tombolnivaló rockdalok is felcsendültek, mint a High Way To Hell. És sztárvendégből sem volt hiány! Ahogy azt már a Megasztár 2024-es szériájának élőadásai alatt is hangoztatták, az első négy helyezett meghívást kapott a színpadra. Így természetesen mikrofont ragadott a Megasztár 7. évadának győztese, Gudics Máté.

A Megasztár-győztes Gudics Máté először, s talán nem utoljára állt az Aréna színpadán (Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós)

De az ezüstérmes Orbán Rudolf, a bronzérzmes Balogh Rebeka és a negyedik helyen végző Tóth Abigél sem hiányzott. De itt még nem ért véget a névsor, ugyanis még a műsorban megígérte a végül ötödik helyen végző Dénes Dávidnak, hogy őt is meghívja, hiszen mindvégig nagy kedvence volt.

Bár Magdi minden energiáját beleadta, hogy meghálálja a közönség szeretet, egész biztos, hogy a szombati második felvonásra is maradtak patronok!

A koncertről készült fotógalériánkat a képre kattintva tekinteheted meg!