Feke Pál élete a fogyókúráról szól, de van itt még más is

Hiába valósította meg élete álmát azzal, hogy a világot jelentő deszkákon áll, egy „csomagot” ifjúkora óta magával cipel Feke Pál.

Feke Pál kirobbanó jókedvvel áll az életéhez – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Feke Pál kockahasa

A színész a hot! magazinnak adott interjút, amiben beszélt a kilókkal való küzdelméről, de a "Kockahasáról" is.

– Az egész életem a fogyókúráról szól. Sokszor próbálkoztam, de még soha nem sikerült. Örök életemben, már tizenéves Palikaként is küzdöttem a kilókkal – árulta el a színművész a hot! magazinnak.

Ez az egyik közös vonása az általa alakított Paullal, a Kockahas című musical comedy főszereplőjével. A produkció március 8-án debütál a Játékszínben. Pali személye inspirálta a darab íróját és rendezőjét, Szente Vajkot, így a karakterrel párhuzamosan ő is került már olyan helyzetbe, amikor át kellett gondolnia a saját életét.

– Az életem sokszor hozott olyan helyzeteket, amikor újra kellett terveznem mindent.

Negyvenhárom éves vagyok, és sokféle szakmai és magánéleti változáson estem már át, de mindig sikerült előrenézni, és a legnehezebb helyzetekből is visszaküzdeni magam valahogy

– árulta el őszintén Feke Pál.

Azt az erőt és lendületet, ami továbbvitte, és a mai napig új célok felé hajtja, a gyerekkori álmaiból meríti. Emellett beragyogja az életét a kislánya, a lassan nyolcéves Mimi. Az édesapa és a színházcsináló olykor találkozik is benne, hiszen álmodott már színpadra mesemusicalt is. Alkotóként azonban néha az egyedüllét a legjobb társa, ő pedig régi jó barátként öleli keblére.

– Nem érzem úgy, hogy vége a világnak, csak mert most éppen egyedül vagyok. Sőt, úgy gondolom, ez szükséges is az önismerethez. Szerintem nagyon sokunknak meg kell tanulni saját magunkat. Én is folyamatosan tanulom magam, igyekszem fejlődni. Hiszen ha magammal jól elvagyok, akkor a környezetem is jól van, és ez nagyon fontos – magyarázta a színész.

Amint azonban a beszélgetés során kiderült, nem mindegy, hogy milyen körülmények között marad egyedül.

– Rosszul vagyok a bezártságtól! Feke Paliként borzasztóan viselném, ha egy egyedül rekednék egy házban, fent a hegyen – képzelte magát az általa játszott karakter sorsába a népszerű színművész.