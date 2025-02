Curtis, ha kell, él és hal a barátaiért, számára ezek a szövetségek életvégig tartanak. Pont ezért feldolgozhatatlan veszteség számára, ha egy harcostársát elveszíti. A tragédia most megtörtént, Balogh Gyula, az Újpest szurkolók oszlopos tagja, egyelőre ismeretlen okokból, szerda reggel elhunyt.

Curtis gyászol / Fotó: Máté Krisztián

Curtis pofon

A zenész számára a veszteségen kívül egyébként sem könnyű az évkezdet: január végén egy jótékonysági focimeccsen úgy összeveszett egy ittas szurkolóval, hogy végül megütötte a férfit. A balhé éppen csak elült, mire jött a jóbarát váratlan balesetének híre, akinek az elvesztése az egész Újpest tábort megrendítette. Hogy pontosan mi történt a fiatal férfivel, arról nem beszél Curtis, talán még korainak érzi, hogy elmagyarázza a Facebook követőinek a részleteket. Sokan nem is kérdeznek semmit, egyszerűen csak őszinte részvétet nyilvánítanak. Ez most nem az a pillanat, amikor bárki kérdéseket tegyen fel...

Curtis a közösségi oldalán búcsúzik a jóbaráttól Fotó: Facebook

Curtis február

A zenész a nehézségek ellenére is igyekszik pozitívan gondolkodni a jövőjét illetően, készül a nyári koncertekre és addig is: az ígéretéhez híven havonta egy új dallal rukkol elő, amivel az a terve, hogy az év végére egy komplett albumot tegyen össze a "csepegtetett" slágerekből. Nincs könnyű dolga, hiszen bármennyire is igyekszik erősnek mutatni magát, nem tudja leplezni, hogy érzelmileg nagyon megviselte őt a verekedési ügy, most pedig ez a váratlan és szívbe markoló veszteség is.