Nincs visszaút: Újabb részletek derültek ki Majka és Curtis szakításáról

Bombaként robbant a hír, hogy Curtis nem jelent meg Villányban a Majkával közös koncertjén. Senki nem tudta hová tenni az esetet, főleg annak fényében, ami korábban történt a két rapper között. Egy biztos: Majoros Péter szinte rögtön közzétette az álláspontját az Instagram-oldalán.

„Sajnos a pletyka igaz… Szeretlek, testvérem! Amiben akarod, mindenben támogatunk, de sajnos ezerszer megbizonyosodtunk róla, hogy nem tudunk segíteni, ha te nem akarod… Ez nem a mi utunk, egyedül kell végigjárnod. Gyógyulj meg!!! Minden jót kívánunk neked!” – üzent a cimborájának Majka.

„Meg kellett hozniuk egy döntést”

Felvetődik a kérdés, hogy ez a szakítás örökre szól-e, vagy eltelik egy év, és újra együtt állnak majd a színpadon. Vajon kettejük végtelenül jó kapcsolata végleg rámehet a történtekre? Köztudott, hogy a két fiút több mint egy évtizedes barátság, sőt – minden túlzás nélkül – szinte testvéri kapcsolat fűzi össze. Úgy tűnik, Majkánál betelt a pohár: az újpesti rapper már másodszor hagyta cserben a színpadon a társát. Persze az is kérdés, hogy ki van/volt jobban ráutalva a másikra. Mindenesetre az egykori ózdi vagánynak kétszer is mélyütést vitt be az újpesti focicsapat korábbi játékosa.

Attila 2018-ban egyszer már cserben hagyta Pétert és a csapatot, akkor drogproblémák miatt szakított a két előadó, majd Curtis erőt vett magán, és újra ketten nyomták a rapet. Most, négy évvel később Majkának újra egyedül kellett elhadarnia az összes szöveget. Vajon van-e mód arra, hogy a két fiú újra a régi hangnemben beszéljen, sőt egyáltalán szóba álljon egymással? Van-e visszaút Curtis számára? Úgy tűnik, az ózdi hős mostanában nincs megbocsátó hangulatban. Hogy mi történik majd kettőjük között, az a jövő zenéje.

– Egyelőre mindenki tanácstalan. Petiék is azt szeretnék, ha Attila jobban lenne, ha elmaradnának a problémák közöttük, de meg kellett hozniuk egy döntést: így nem mehet tovább, hiszen egy teljes stábot kell eltartaniuk. Most úgy tűnik, nagyon kevés az esély a közös folytatásra, átléptek egy határt – magyarázta a hot! magazinnak egy bennfentes, aki Curtis jelenlegi állapotáról is vallott. A részletekért keresse a lap legfrissebb számát!