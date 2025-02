"Bömböltem..." - Stana Alexandra kikészült

Bridget Jones lázban ég a világ és magyar sztárok is! A film régóta várt folytatásban Renée Zellweger újra eljátssza a címszereplő hősnőt, azonban immáron özvegyként éli az életét, Mark Darcy sokkoló halála után. Ha készülsz megnézni a filmet, akkor javasoljuk, hogy mindenképp legyen nálad zsepi, mert például Stana Alexandra is a könnyeivel küzdött a premier előtti vetítésen. De nem csak őt érdekelte a film hazánk sztárjai közül, hanem Sáfrány Emesét is, aki Bridgethez hasonlóan keresi a szerelmet.

Sáfrány Emese szerint szingliként, a barátnőkkel is érdemes megnézni Bridget Jones új kalandjait (Fotó: Bors)

Stana Alexandra sírva, Sáfrány Emese a barátnőivel nézte a Bridget Jones mozit

Kíváncsiak voltunk, mit szólnak hazánk hírességei a filmhez, és egyöntetűen pozitív véleménnyel vannak. Még Emese is, aki alapvetően nem egy nagy Bridget Jones-fan, de szerinte kár lenne kihagyni ezt a mozit.

Nem vagyok kifejezetten nagy Bridget Jones rajongó, de ez a film nagyon jóra sikeredett. Szórakoztató volt, elgondolkodtató a történet és egyben megható is. Ráadásul csajos programnak is tökéletes. Egy könnyed, jó film!

– mondta a Borsnak Emese, aki tehát azt javasolja, hogy ne csak a párok üljenek be Valentin-napon mozizni, hanem a barátnők is nyugodtan mehetnek megnézni. Viszont, ahogy említettük, akiknek egy kicsit gyengébb a lelke, készüljenek fel a könnyekre...

– Volt szerencsém megnézni a Bridget Jones filmek utolsó részét és azt kell hogy mondjam, egészen másra számítottam. Az előző részek után azt gondoltam, egy szokásos romantikus vígjáték vár rám, de ez annál sokkal több volt. Ez a film magáról az életről szólt; a mindennapi gondjainkról, szeretetről, szerelemről, az anyaságról, az elengedésről és újrakezdésről. Rég volt rám ilyen hatással film... hazaérve is még a könnyeimmel küszködtem. Igazából bömböltem, de mindegy is. Szóval amennyiben tehetitek, irány a mozi! – írta az Instagram-oldalán Alexandra.