Botrányos szakítása után újra szerelmes a TV2 sztárja: Megmutatta gyönyörű párját - Fotó

A Kísértés célba talált Farkas Brigi és Lapp Dusán számára, ugyanis az ő kapcsolatuk nem bírta a TV2 kísérletét. Vagyis lehet, hogy bírta volna, ha Dusán nem lép le többször is a hűség kikövezett útjáról, de sajnos főhősünk megbotlott jó párszor. Ekkor pedig már menyasszonya is más utakon járt Mátéval, így nem meglepő talán, hogy a páros külön hagyta el A Kísértés szigetét, ráadásul a férfi még szinglin is...

A Kísértés Dusánja becsajozott Fotó: TV2

A Kísértés: Dusán újra szerelmes

Bár Thaiföldről szingliként jött haza, ma már nem szomorkodik magányában Dusán. Mint kiderült, újra szerelmes, ráadásul választottja és Kísértés Brigi között eléggé nagy a hasonlóság, de még mielőtt belemegyünk a részletekbe, idézzük fel a férfi alig pár napos kirohanását a volt párjáról. Mert, hogy Kísértés Dusán hiába lépett túl exén, az interneten még mindig róla beszél, és nem túl szépeket...

– Új ember lettem, és nem egy toxikus sz*rban vagyok egy hazug ember mellett, aki csak húzott vissza, meg az exét hiányolta, és kamu balhézott. Meg a többi, amit persze nem mond el magáról... Csak kitalálja azt, hogy önbizalomhiányos, meg gödörben van. Mindig, mindenben támogattam, mellette voltam, lásd az OnlyFanst. A barátai is elhordták mindennek, akkor is támogattam, de a műsor után az új énjét is megismertem. Az igazit... – írta a Facebookon kommentben a férfi, aki aztán már ott bevallotta, hogy eltalálta Ámor nyila!

Most vagyok amellett az ember mellett, akit régóta vártam. Amit kapok tőle, az csoda és visszaadta az életem olyan részeit, amiben talán soha nem volt részem

– jelentette ki a férfi, aki Valentin-nap alkalmával aztán be is mutatta a nagyérdeműnek új kedvesét. Azt kijelenthetjük, hogy Dusánnak a fekete hajú lányok jönnek be, hiszen Brigi után is egy ilyen típusú nőt választott. Kísértés Dusán barátnője egyébként Anett, ám egyelőre többet nem árult el róla.