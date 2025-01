Zsigmond Anginak estek a netezők! A TV2 sztárja ezúttal (is) túllőtt a célon

A 22 éves Zsigmond Angi TikTok-on mutatta meg követőinek legújabb applikációját, amelyben visszaszámlálást állított be a saját születésnapjáig. Zsigmond Angi évfordulója június 30-án lesz, a számlálón pedig egészen addig peregnek az órák, a percek és a másodpercek. Ez így önmagában azért valljuk be, nagyon kedves, lenne... Ha nem két a végtelenségig filterezett embert láthatnánk a háttérben. Angiék fotójára biztosan ráömölhetett Face App, így könyvelhető volt, hogy az Instagram-celeb előbb-utóbb a Redditen köt ki. Így is lett, a közösségi platform felhasználói pedig egy emberként hördültek fel a kép láttán. Szerencsére nem csupán a viccfaktort látták meg a fotón, hiszen többen is a fiatal influenszer önértékelési problémájára próbáltak utalni – mindenki a maga módján.

Zsigmond Angi keze valahogy mindig megszalad, ha filterekről van szó (Fotó: MW_SZL)

Zsigmond Angit Megyeri Csillához hasonlították

Nem szeretném, hogy szidjuk szegény lányt. El sem tudjátok képzelni, milyen önértékelési problémái lehetnek, ha egy applikációba ilyen képeket tesz ki magáról? Vajon ő még tudja, hogy ez valójában nem ő?

– írta a posztot és azzal a kibeszélést elindító felhasználó, miután Zsigmond Angi és Bende képe alá valósággal záporoztak a kommentek.

– Csoda, hogy a macska nincs tigrisre Face Appolva ezen a képen – írta egy kommentelő, majd egy másik egyenesen a Face App királynőhöz, Megyeri Csilla művésznőhöz hasonlította Zsigmond Angit.

Az Ázsia Expressz sztárja kiverte a biztosítékot az amúgy sem túl kíméletes Reddites közösség körében (Fotó: MW_SZL)

Nem kedvelem ezt a lány, de mikor belegondolok, hogy szegénynek nap, mint nap szembesülnie kell azzal, hogy ő közel sem úgy néz ki, mint amilyennek mutatja magát/szeretne kinézni, akkor kicsit megsajnálom. Minden nap pofára esés. Aztán elmúlik a sajnálatom, mert ugye nem kedvelem. De ez pont így van Megyeri Csillával és sok-sok más emberrel nálam

– írta egy Redditező, de a kommentek azóta is ömlenek a sztárpár képe alá, amelyet itt tudsz megtekinteni.