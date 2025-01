Szexi bikinis fotóval közölte a hírt Sydney van den Bosch: "Törlöm a járatom"

Újabb bombaformát villantó fotóval jelentkezett be Sydney van den Bosch. A gyönyörű modell a télen is a napsütötte Mexikóból jelentkezett be, ahol a férjével élvezi most a mindennapokat. Napbarnított bőrét tökéletesen kiemeli halványkék bikinije, ami nem utolsó sorban tökéletes alakját is megmutatja az árgus szemeknek a medence mellett állva.

Szexibb mint valaha! / Fotó: Nagy Zoltán

Törlöm a hazafele tartó járatom

- közölte mosolyogva a modell, aki persze nem tett így, de úgy tűnik, Cancún teljesen elvarázsolta a TV2 Szerencselányát. Pont úgy, ahogy ő is tette azt rajongóival:

Bájos szépség

"Elbűvölő szépség"

Egy csoda vagy

- röpködtek a bókok dögös fotóját látva. Egy kommentelő megjegyezte:

Egy szárazföldi gyönyörű Sellő

Sydney szexi fotója IDE kattintva érhető el.