Sydney van den Bosch végre tisztázta a terhességéről szóló pletykákat

Sydney van den Bosch terhességéről már számos pletyka kering az interneten, hiszen a rajongók minden apró morzsába belekapaszkodnak, ami arra utalhat, hogy a modell kisbabát vár. Legutóbb még egy kakaós csiga fotójából is azt a következtetést vonták le, hogy ez egy utalás a várandósságra. A TV2 sztárja most végre tiszta vizet öntött a pohárba.

Sydney van den Bosch várandósságáról vallott: végre tisztázta a pletykákat / Fotó: Nagy Zoltán

Sydney van den Bosch esküvője óta tartja lázban a rajongókat: a kérdés, hogy a TV2 szerencselánya vajon anyai örömök elé néz-e? Az biztos, hogy a friss házasok szinte úsznak a boldogságban, és erre természetesen minden okuk megvan. A nászút után végre beköltözhettek új, közös otthonukba, majd Sydney egy mesés nyaralást töltött édesanyjával Mexikóban. A találgatások persze ez idő alatt sem értek véget, így a modell végre elmondta az igazat. Sydney van den Bosch Instagram-oldalán osztotta meg, hogy a Czeizel Intézetben járt, ahol köztudottan várandósság alatti vizsgálatokat is végeznek. Csakhogy most nem erről van szó, legalábbis egyelőre. Az újdonsült feleség elárulta, hogy ugyan családtervezési programban vesznek részt, de nincs könnyű dolguk, így valószínűleg le kell még küzdeniük jó néhány akadályt ahhoz, hogy szülővé válhassanak. Ennek ellenére egyáltalán nincs ok a szomorúságra, hiszen a pár nagyon bizakodóan áll ehhez a folyamathoz. Sőt, Sydney azt is elárulta, hogy ha végre úton lesz a pici, azt mindenképpen megosztja majd a követőivel.

Sydney van den Bosch családja egyelőre nem bővül, de tervezik a kisbabát Fotó: Bella Rose Photography | Budapest Wedding Planner / hot magazin

Sydney van den Bosch férje nevét is szeretné továbbvinni

A TV2 Szerencselánya viszont korábban már elmondta, hogy ha egyszer édesanya lesz, mindenképpen szeretné, hogy férje, Beni vezetékneve mellett az övét is viselné a gyermekük. Ezek alapján a kisbaba, ha eljön az ideje, valószínűleg Kaszás van den Bosch-ként jön majd a világra.