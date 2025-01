Raul őszinte vallomása: „Kötelezővé tenném minden férfitársamnak az elvonulást!”

– Vártam már az ünnepeket, mivel két gyermekem van. Paloma másfél-, Mauró hároméves. Szerettem volna azt a varázst átadni, amit én kaptam gyerekként. Ilyenkor én is visszarepülök kicsit a gyerekkoromba, velük néztem a régi karácsonyi filmeket, meséket. A Télapu első részét már kívülről tudom, színötösre tudnék érettségizni belőle – viccelődött az énekes, aki tavaly Fonogram-díjat kapott, új albuma aranylemez lett, és önálló estjén is dolgozik a RAUL & the Amigos zenekarával.