Hoppá! Így bulizott együtt Marics Petivel PSG Ogli

Hát nem hiába, nem csak szeret, tud is élni a Kőgazdag Fiatalok sztárja. PSG Ogli mint tudjuk, imád utazni, persze nem hátizsákos utazásokra kell gondolni, hanem az igazi luxusra. Az influenszer 2024 utolsó napjaiban ukrán párjával Thaiföldre utazott, ahol rengeteget buliztak, rengeteg élményt szereztek, haza sem akartak jönni. De végül elérkezett a búcsú pillanata, hazarepültek, majd Ogli egyedül indult a pesti éjszakának. Na persze nem sokáig volt egyedül.

PSG Ogli a budapesti éjszakában Marics Petivel is bulizott Fotó: Ripost

PSG Ogli és Marics Peti együtt vodkáztak

Nem igazán hatotta meg a TV2 fiatal sztárját, hogy Sipos Peti páros lábbal szállt bele a minap. PSG Ogli itthon szembesült vele, hogy az Irigy Mirigy oszlopos tagja szemében ő nem más, mint egy beszédképtelen kőbunkó, gyökér. Az influenszer sem késlekedett a válasszal és nem finomkodott.

Barátom, van egy rossz hírem számodra, köttesd ki minél előbb azt a bizonyos tévét, mert testvéred nagyon sok tévés adásban benne lesz még, úgyhogy ezen is idegeskedj, jó? És hogy mi a különbség kettőnk között? Az, hogy te nyilatkozgatsz rólam, én meg azt se tudom, hogy te ki vagy. Jó? És akkor szerintem ezzel most mindent elmondtam

PSG Ogli kedvenc vodkájával öblített a jókedvű társaság Fotó: Instagram

És tényleg csak ennyi figyelmet szánt Sipos Peti sértésére PSG Ogli, aki inkább elment bulizni. Előbb az Akvárium Klubba sietett, ahol Bruno x Spacc csinált fergeteges hangulatot és ahol Marics Peti is feltűnt. A koncert után a kőgazdag fiatal bement a backstage-be is, ahol először előkerült Ogli kedvenc vodkája, amiből egy üveg 150 ezer forint, majd készültek közös fotók is. Hogyan hogyan érhetett véget a bulizóknak az éjszaka azt nem lehet tudni, de az biztos, senki nem maradt szomjas...