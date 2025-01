Ilyet csak ritkán lát az ember: meseszép helyen van Ördög Nóra és a családja

Ördög Nóra számára 2024 is rendkívül mozgalmas volt, hiszen műsorvezetőként és zsűritagként is szerepelt a TV2 sikerműsoraiban. Mellette a vállalkozásait is egyengette, és természetesen családanyaként is helyt kellett állnia – nem csoda, hogy az esztendő végén mindannyian elmentek egy kicsit pihenni.

Ördög Nóra / Fotó: Mate Krisztian

Costa Ricára esett Ördög Nóra családjának választása, és úgy tűnik, hogy nagyon jól döntöttek, hiszen az eddig közzétett felvételeik alapján egyszerűen meseszép helyen vannak, minden egyes nap egy új kaland lehet számukra a földi paradicsomban.

Ördög Nóra most egy mozgó képeslappal kedveskedett a követőinek.

A felvételen egy elképesztően gyönyörű vízesés látható, mintha csak egy kalandfilmbe csöppentek volna Ördög Nóráék, akik boldogan pózolnak a természeti csoda előtt. Az biztos, hogy ilyesmit csak kevesen láthatnak testközelből, így minden bizonnyal életre szóló élmény lesz ez majd az egész családnak.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóráék mozgó képeslapját: