Miló Viki már teljesítette is az újévi fogadalmát

Miló Viki a hétvégén egy teljesen új terepen, pontosabban a táncparketten próbálja ki magát. Az ország büszkesége a TV2 show-ja, a Dancing with the Stars hatására döntötte el, hogy táncórákat fog venni idén, és – ahogy tőle megszokhattuk – nem sokat teketóriázott, vasárnap már táncórára megy.

Miló Viki magassarkúra cseréli a bokszcipőt (Fotó: MW archív)

Miló Viki táncórákat vesz

– Most vasárnap már sikerül is az újévi fogadalmaim első állomásához érnem, ugyanis a tavalyi Dancing with the Stars egy élő adása alkalmával megfogadtam, hogy idén elkezdek táncórákat venni – mesélte boldogan a világbajnok bokszolónk, majd így folytatta:

Mindig csak dolgozom és kutyázom, így nem nagyon jut idő a saját igényeimre, nem nagyon foglalkoztam ezzel az utóbbi időben. Szóval úgy döntöttem, hogy megengedem magamnak, hogy heti egyszer eljárjak táncolni, tánctanárhoz. Mindenféle táncot fogok tanulni, most vasárnap lesz az első órám, már nagyon izgatottan várom. Igenis szűkségem van kikapcsolódásra, valami plusz az életembe és a bokszolás, valamint a testedzés mellett egy új mozgásformát kezdek el és ezzel pedig egy kis boldogságot hozok az életembe. Szóval nem telt el úgy a január, hogy ne teljesítettem volna egy célom az idei évre, szeretném ezzel a lendülettel végigvinni 2025-öt.

– tette hozzá büszkén Miló Viki.

A világbajnok ökölvívó majd kicsattan a boldogságtól (Fotó: MW archív)

Rengeteg új impulzus éri mostanában

A híresség nagyon megindult idén, teljesen a komfortzónáján kívül létezik, ettől pedig valósággal kicsattan a boldogságtól. Miló Viki úgy érzi, hogy kifejezetten jót tesz neki, hogy folyamatosan új ingerek érik.

Muszáj kicsit magamra is szánni időt, kimozdulni a komfortzónámból, hogy új ingerek is érjenek. Múlt héten az egyik tanítványommal, Lillával elmentünk moziba is, megnéztük a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, nagyon tetszett. Azt követően pedig elmentünk egy nagyon hangulatos budai klubba kicsit lazítani. Nagyon jót tett a kikapcsolódás, de megmondom őszintén, nagyon nehezen vettem rá magam. Úgyhogy eldöntöttem, hogy mindennek így állok neki. Mi történhet? Legfeljebb jól érzem magam

– fejtette ki a sztár ökölvívó.