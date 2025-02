Kitálalt Kiszel Tündéről a Megasztáros

Kiszel Jennifer ugyan a középmezőnyben elbúcsúzott a Megasztár 7. évadától, serényen tesz azért, hogy neve ne merüljön feledésbe. Közösségi oldalain igen aktív, feldolgozásokat énekel fel és első saját dalán is dolgozik. Építi rajongóbázisát, akiknek készségesen válaszol a kérdéseire is.

Kiszel Jennifer Megasztár-versenyzőként szerzett országos hírnevet, vezetéknevét hallva sokan arra gondoltak, talán a naptárdíva, Kiszel Tünde rokona lehet... (Fotó: Máté Krisztián)

Szorgosan építi követőbázisát a fiatal tehetség

A fiatal tehetség a TikTok-on egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amiért meg is dolgozik. Rendszeresen ereszti ki különleges hangját a kamera előtt, TikTok-trendeket próbál ki, legutóbb pedig a közösségi oldalakon népszerű kérdezz-felelek játékot abszolválta. Mint mondja, rengeteg levelet és kérdést kap a rajongóktól, az egyik leggyakrabban előforduló téma pedig az: mi köze van Kiszel Tündéhez?

Kiszel Jennifer elárulta, mi az a kérdés, amit a legtöbben feltesznek neki, mióta megismerte az ország (Fotó: Karnok Csaba)

Kiszel Jennifer anyja lenne Kiszel Tünde?

Bizony, sokan úgy sejtik, hogy Kiszel Jennifer Kiszel Tünde lánya! Bár, aki egy kicsit jobban otthon van a bulvár világában, az pontosan tudja, hogy a nemrég a magát a Dancing with the Stars-ban is kipróbáló Hunyadi Donetalla a naptárdíva egy szem lánya. De még akik ezzel tisztában vannak, abban is felmerül a ritka vezetéknevet hallva, hogy talán mégis valamilyen rokoni szál köti össze őket. Nos, ezt tisztázta most Kiszel Jennifer Megasztár-versenyző.

Nem! Nem vagyok rokona

– szögezte le nevetve Jennifer. – Nekem nincs naptáram, nem vagyok semmilyen rokoni kapcsolatban Kiszel Tündével. Szóval amire mindannyian vártatok: nem, nem vagyok Kiszel Tünde lánya – hangsúlyozta ki újból.

A legtöbbek számára köztudott, hogy Hunyadi Donatella Kiszel Tünde egy szem lánya, a megasztáros tehetség mégis sokakat összezavart (Fotó: Kiszel Tünde)

A videójában egyébként azt is elárulta, hogy gyakran kérdezik, hogy tényleg hallássérült-e, amit ő a hallókészüléke megvillantásával bizonyított, s szemüvegéről is elárulta: nem divatból hordja, dioptriás eszközről van szó.

Többen azt is felrótták neki, hogy a tévében másképp nézett ki, mint az azóta feltöltött videóin, amire mosolyogva annyit felelt: a Megasztárban és a többi tévés megjelenésen erősen kisminkelték, a hétköznapokban azonban többnyire egyáltalán nem visel sminket, vagy csak egy leheletnyit…