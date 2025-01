Kandász Andrea: „Nagyon hosszú belső folyamaton kellett átmennem”

Viszont ahogy kijöttünk Ázsiába, elkezdtem úszni és kilazulni is, ezt a gyógytornász is mondta, hogy jót fog tenni a meleg sós tenger: már most érzem, hogy sokkal jobb lett. A frontokat is nagyon érzem, de itt most 30 fok van, a tenger is 28 fok körüli és még mindig bízom benne, hogy elkerülhetem az újbóli műtétet.