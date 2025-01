Horváth Éva olyan balszerencse sorozatot tudhat magáénak, amelyet senkinek nem kívánnánk, érthető okokból. A csinos sztáranyuka kálváriája 2024-ben kezdődött, amikor is Lyme-kóros lett, szalagszakadása volt, majd novemberben olyan súlyos motorbaleset érte, hogy nyílt törése lett a lábán.

Horváth Éva balesete után még mindig lábadozik (Fotó: TV2)

Horváth Éva kórházban marad egy ideig

Az egykori tévés joggal érezheti, hogy rájár a rúd, egészségügyi gondjai ugyanis alaposan próbára teszik a türelmét. Nemrég közösségi oldalán fakadt ki, hogy kezd belefáradni, nyílt lábtörése után még egy nagyon súlyos fertőzést is elkapott, ez volt egyébként az a pillanat, amikor kinti orvosa tanácsára úgy döntött, hogy hazajön Baliról. A hazai orvosok más módszerekkel dolgoznak, más gyógyszereket használnak és a technikai eszközök is fejlettebbek itthon ahhoz, hogy Éva hamar a gyógyulás útjára léphessen. Mivel a sztáranyuka már a karácsonyt is kórházban töltötte, nagyon hiányoznak neki a gyerekei és a legrosszabb az egészben az, hogy semmit nem tud róla, meddig húzódik még el a kezelése. Mint mondta, iszonyatosan sok antibiotikumot és fájdalomcsillapítót kap, hogy megszűnjön a gyulladás a szervezetében és közben minden nap csak reménykedik, hogy a seb átkötözésekor javuló tendenciát mutat majd a lába.

Ha ez még mindig nem lenne elég, újabb rossz hírek érkeztek: Évát telefonon értük utol, aki elmesélte nekünk, hogy az influenzaszezon idejére a kórházban látogatási tilalom lépett életbe, így nem mehetnek hozzá a szerettei, csak csomagot adhatnak be, ami óriási teher neki is és a családnak is. Vagyis annyi társasága sincs, mint eddig. Éva fekvőbeteg, és egyedül van a kórteremben, mert a nyílt törésnél ez a protokoll, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt. Reméljük, hogy Éva hamarosan jó híreket kaphat és jobban lesz végre, követői egy emberként izgulnak érte és elhalmozzák őt jókívánságokkal.