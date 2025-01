A Házasság első látásra sztárja teljesen összeomlott volt férje miatt: „Már csak túl szeretném élni”

A Házasság első látásra Zoltán és Marica számára nem hozott szerelmet, sőt a fogorvos annyira megbántotta volt feleségét, hogy fél év kellett neki, ahhoz, hogy fel tudja dolgozni. Mostanában már úgy tűnt, hogy a jogásznő jó úton halad a továbblépéshez, ám Zoli legújabb nyilatkozata ismét padlóra küldte. Marica lapunknak elárulta, teljesen kikészült.

A Házasság első látásra Marica számára egy igazi megpróbáltatás volt, amit még most sem tudott feldolgozni Fotó: Bors

Dezső Marica és Gaál Zoltán kapcsolata egészen addig szépen alakult, míg a férj meg nem jegyezte szereplőtársai, na meg persze a nézők előtt, hogy neje nem elég nőies számára, így nem is tud úgy nézni rá, mint ahogy a házastársára szeretne. A feleség ettől a megaláztatástól teljesen kiborult, és minden bizalmát elvesztette egykori férjében, így nem is volt kétséges, hogy végül a válás mellett dönt majd. Ennek ellenére Zoli szívesen folytatta volna még a házasságukat és úgy tűnt, hogy nem haragszanak egymásra, sőt kifejezetten jó viszonyban váltak el.

Marica és Zoltán válása után sem csillapodtak a kedélyek, még most képesek megbántani a másikat Fotó: TV2

A Házasság első látásra után Marica padlóra került

A szép válásból azonban mára semmi nem maradt, ugyanis a műsort visszanézve az egykori feleség még nagyobbat csalódott volt férjében, mint ezelőtt. Emiatt fél évre volt szükség ahhoz, hogy Marica végre azt mondhassa: kezd helyrejönni. Most azonban ismét hideg zuhanyként érte Zoli nyilatkozata, amiben elárulta, ő is összeomlott a műsor után, mert nagyon megbánta a tetteit. Sőt, azt is kijelentette, hogy bár szeretett volna Maricával békülni, az exfelesége teljesen elzárkózott ettől. Ezzel kapcsolatban meg is kerestük őt, de csak nagyon szűkszavúan nyilatkozott.

Én ezt már csak le szeretném zárni. Nehéz megszólalni azután, amit Zoli csinált tegnap, nem is akarok beszélni róla. Már csak túl szeretném élni ezt az egészet

– mondta szomorúan.

Ezek után reméljük hamarosan pont kerül az ügy végére, és mindkét fél megtalálja egy számára megfelelő társ oldalán a boldogságot.