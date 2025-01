Megszólalt a szakorvos Hajmásy Péter szívműtétjének következményeiről

Nádai Anikó vőlegénye Hajmásy Péter a Ki vagy te valójában? podcastben jelentette be először, hogy hamarosan egy igen kockázatos és hosszú műtét vár rá. A sztárapukán egy nagyjából 10 órás nyitott szívműtétet és szívbillentyűcserét fognak végrehajtani. Az esettel kapcsolatban. Dr. Kerkovits Gábor kardiológus szakorvos is megszólalt, aki elmondta, hogy milyen nehézségek várhatnak Hagymára a műtét után.

Hajmásy Péter és Nádai Anikó nehéz időszak előtt állnak, ugyanis az apukára veszélyes műtét vár Fotó: Markovics Gábor

Hajmásy Péter családja nagyon aggódik az édesapáért, ugyanis a napokban kiderült, hogy egy igen komoly szívműtéten kell átesnie, ami alatt a szívét is megállítják egy időre. Nádai Anikó kedvese azt is elárulta, hogy még nem dőlt el, hogy a két billentyűtípus közül melyiket ültetik majd be neki. Ezzel kapcsolatban Dr. Kerkovits Gábor is elmondta a véleményét.

Életkortól és életmódtól is függővé szokták tenni, hogy melyik típusú billentyű beültetését javasolják. Két fő csoportja van ezeknek, az első az úgynevezett mechanikus billentyű, ami a klasszikus műbillentyű. Egy speciális anyagból készülnek, így ezeknek a billentyűknek az élettartama hosszabb. A hátránya viszont az, hogy versenysportot ezzel már nem igazán lehet végezni, illetve véralvadásgátlót is kell szedni, mert anélkül trombózist is okozhat

– kezdte a szakértő.

– A másik típus a biológiai billentyű, ami állati eredetű, általában sertés hártyából készül. Ennek az előnye, hogy sokkal jobban hasonlít az emberire, így az ellenállása a vérárammal szemben kisebb, mint a mechanikusé. Ezzel versenyszerűen sportolni is lehet, mert majdnem élettani a hasonlóság. Emellett véralvadásgátlóra is csak 3 hónapig van szükség a műtét után. A hátránya viszont az, hogy az élettartama nem hosszú, körülbelül 10 év átlagosan. Azután viszont tönkremegy és újabb műtétre van szükség – tette hozzá.

A szakorvos ezt ajánlaná Hajmásy Péter esetében

A kardiológus azt is elárulta, hogy Hajmásy Péter kora miatt ő melyik billentyűtípust választaná, hiszen 36 évesen korántsem mindegy, hogy van-e szükség több műtétre a jövőben: