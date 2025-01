Egy nemzet szíve borul most fekete gyászba: 87 éves korában elhunyt a zenészlegenda

Nagyon szomorú hírek érkeztek. A híres együttes, a The Band utolsó élő alapítója, Eric 'Garth' Hudson elhunyt. A kanadai zenész igazi legendának számított a hazájában, Robbie Robertson, Levon Helm, Rick Danko és Richard Manuel billentyűsével vált híressé. A bandának több világhírű slágere is volt, ilyen például a Up On Cripple Creek és a The Night They Drove Old Dixie Down.

A legendás zenész halálának hírét maga az együttes osztotta meg a közösségi oldalán.

A zenei zseni és a csapat időtlen hangzásának oszlopos tagja egyszer azt mondta: igazi öröm volt számomra, hogy segítettem az embereknek mély érzéseket előhozni. A zenén keresztül pontosan ezt tette, segített mindannyiunknak a mély érzések megélésében, és hogy valami nagyobb részeseivé váljunk

- írják.