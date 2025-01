Ez igen: Bódi Sylvi fürdőruhában mutatta meg irigylésre méltó alakját

Az egykori szépségkirálynő, Bódi Sylvi szinte az összes létező férfimagazin címlapján szerepelt annak idején. Nem véletlenül, hiszen sokak szerint nincs nála dögösebb nő Magyarországon, és ezt rengetegszer bizonyította is a bevállalós, pikáns képsorozataival – máig sokak számára ő az igazi nőideál, egy szexszimbólum.

Bódi Sylvi / Fotó: Szabolcs László

Aki követi Instagramon Bódi Sylvit, az tudja, hogy időnként megoszt magáról egészen figyelemfelkeltő képeket is, főleg, amikor szörfözni megy és fürdőruhára vetkőzik. A híresség hűséges rajongóinak hatalmas szerencséjük van, ugyanis most is különlegesen szexi fotóval jelentkezett az ismert manöken.

Bódi Sylvi fürdőruhában mutatta meg irigylésre méltó alakját, miközben egy szörfdeszkát fog a meseszép tengerparton – még a szemét is behunyta mosolyogva, annyira élvezte a napsütést.

A poszthoz annyi szívecskét kommenteltek a rajongói, hogy szinte meg se lehet számolni – ez is csak azt bizonyítja, hogy Bódi Sylviért még mindig teljesen odavannak az emberek.

Ide kattintva lehet megtekinteni Bódi Sylvi fürdőruhás képét.