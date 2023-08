Álomszerűen sikerült Zámbó Szebasztián és Niki esküvője

Zámbó Szebasztián és gyermekkori szerelme, Niki élete legboldogabb napját élte meg július 7-én. A friss házasok szerint az esküvőjük minden várakozást felülmúlt, s úgy érzik, nemcsak ők, de a vendégsereg is meghatott boldogsággal élte át velük ezt a napot. Mi több, a Zámbó-családot most látták először igazán önfeledten boldognak a családfő, Jimmy halála óta. Az esküvő részleteiről és jövőbeli terveikről Szebasztián és Niki közösen mesélt a Borsnak.

A szerelmespár úgy érzi, új fejezet kezdődik a kapcsolatukban. Fotó: Facebook/Zámbó Szebasztián

„Kicsit újra beszerelmesedik az ember"

Míg sok pár úgy véli, az esküvő nem változtatja meg gyökeresen amúgy is jól működő kapcsolatukat, ám Niki és Szebasztián fontos mérföldkőnek érzi.

– Persze, hatalmas változás nem történt, hiszen gyerekkorunk óta ismerjük egymást, s sok mindenen átment mostanra a kapcsolatunk. Voltunk külön is egy évet, és nagyon sok önismereti fejlődésre volt szükségünk mindkettőnknek – kezdett bele a friss feleség.

De összeházasodni nagyon szép érzés, kicsit újra beszerelmesedik az ember.

− fogalmazott a területi képviselőként dolgozó Niki, aki Szebasztiánnal Ausztriában él.

– Így van. Egy komoly kapcsolathoz fel kell nőni, leginkább nekem volt erre szükségem. Az, hogy összeházasodtunk, megpecsételése egy igazi felnőtt kapcsolatnak. Kicsit olyan, mintha most kezdődne csak igazán a közös életünk – tette hozzá a férj is.

„Egy kapcsolat olyan mint egy vállalkozás"

Bár már hét éve egy párt alkotnak, új társaságban gyakran hiszik friss szerelmesnek őket, hiszen a humor, a nevetés lételemük. Sokat dolgoznak önmagukon és közösen a kapcsolatukon is, hogy jól működjön.

– A kapcsolat olyan mint egy vállalkozás – vélekedik Jimmy középső fia. – Ha nem foglalkozol vele, akkor tönkremegy. Komoly munkát kell belefektetni, amit mi megtettünk, és a jövőben is meg fogunk.

– Persze a viták sem maradnak el – fűzte hozzá nevetve Niki. – De van különbség veszekedés és vitatkozás között. A vitakultúra nagyon érdekes dolog, mondhatni, szeretek vitatkozni. Észérveket kell felsorolni, és el lehet fogadni, ha nem vagyunk egy véleményen. Ez is fontos kulcsa annak, hogy működjön egy kapcsolat!

– És ahogy apu megírta: egy jó asszony mindent megbocsát! – viccelődött Szebasztián, mire kedvese megjegyezte: férfiról is kéne ilyen dalt írni.

Hattyúként tekintenek egymásra

A friss házasok hamar megszokták, hogy férj és feleségként hivatkoznak egymásra. Sőt, egymás titkolt becenevét is elárulták lapunknak:

– Niki úgy van elmentve a telefonomban, hogy: lelkem szerelme.

– Nálam Szebasztián pedig úgy, hogy "Swan". Magyarul annyit jelent, hattyú. A spiritualitás nagyon fontos a számunkra, amikor a spirituális tanácsadóimnak meséltem róla, ők hasonlították először hattyúhoz, aminek a jelentése: teljes szeretet.

A hattyú egyetlen társat választ magának egy életre. Nagyon szép, amit ez szimbolizál

– tette hozzá Szebasztián.

S ha már madarak, rákérdeztünk, vajon a „gólya” is szóba került-e nálunk?

– Tervezzük és várjuk! – szögezte le boldogan Niki. – Régebben nem volt egyetértés ebben, hiszen Szebának már van egy fia, és nekem is van három gyermekem az előző házasságomból. Talán jó is, hogy nem korábban vágtunk bele, mostanra értünk meg rá mi is és a kapcsolatunk is, hogy biztosak legyünk benne. Mindketten átéltünk kisgyermek mellett szakítást, ezt nem szeretnénk újra.

Az a bizonyos hetes

A szerelmespár életében fontos szerepet játszik a számmisztika is:

– Nem szándékosan terveztük így, de az esküvőnket 7. hónap 7-én tartottuk, ráadásul 2023-ban, aminek a számjegyeit összeadva szintén 7-est kapunk – sorolta Niki. – Kettőnknek összesen most négy gyermeke van, és mi ketten, az már hat. Még egy babával már heten lennénk. Ráadásul pont nemrég gondoltam vele, hogy végül is az esküvőnkön is 77-en voltunk. Az utolsó pillanatban Szebasztián meghívta a papot is a lagzira. Ő volt a 77. vendég. Tudom, hogy sokan nevetnek ezen, de nekünk jó érzés, mikor azt látjuk, hogy így passzolnak a számok az életünkben.

Igazán boldog volt a Zámbó-család

Bár már több mint egy hónapja, hogy összeházasodtak, még mindig elérzékenyülve beszélnek a legszebb pillanatokról:

– A polgári szertartást este, már a sötétben tartottuk, nagyon meghitt volt az a sok fény, a szeretteimmel körülvéve. Végig bőgtem… – ismerte el Szebasztián, aki kihangsúlyozta:



Rég láttam ilyen boldognak a családomat és ami a legjobb benne, hogy életünk legszebb pillanatait velük oszthattuk meg és velünk voltak ezen a csodás napon.

Ahogy azt az esküvő után Krisztián is elárulta, a csokrot párja, Zsuzsika kapta el:

– Mondtam is Krisztiánnak: bratyesz, szedd össze magad, jövőre mi akarunk a ti esküvőtökön táncolni! – idézte fel nevetve Szebasztián.