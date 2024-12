Virágnak és Evelinnek megvan a véleménye Gáspár Győző és Bea asszony döntéséről

Gáspár Győző már napokkal ezelőtt teleposztolta a közösségi oldalait a nagy hírrel: december 9-én ismét kinyílik a Gáspár család házának kapuja, hogy beengedjenek rajta mindenkit, aki csak kíváncsi rájuk. Indul a TV2-n a Gáspárék című reality, és nem kérdés, hogy nagy buli ígérkezik, hiszen Győzikééket tömegek nézik. Még akkor is, ha az emberek fele váltig tagadja, hogy odakapcsolt volna. Valószínűleg így lesz ez most is.

Gáspár Győző és Gáspár Bea nem sokat gondolkodott a folytatáson (Fotó: TV2)

Gáspár Győző jutalomjátéka a Gáspárék show

A zenész azt mondja, hogy a TV2 kereste meg őket a folytatás ötletével és bár egy ideig gondolkodtak Bea asszonnyal, hogy mi legyen, végül úgy döntöttek, hogy jár nekik ez a jutalomjáték.

Nem volt félelmünk azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak az emberek ahhoz, hogy 14 év után visszatérünk... Ebben az országban egyszerűen nem lehet megfelelni senkinek. Bármit csinálhatsz, itt minden baj. Ha táncos műsorba mész, azért szólnak meg, ha énekes műsorba, akkor az lesz a baj. Azért mondtunk igent a felkérésre, mert Bea asszonnyal közösen úgy éreztük, hogy mi a szórakoztatást képviseljük, nem vesszük különösebben komolyan magunkat, mi nem akarjuk megfejteni a világot, jól akarjuk érezni magunkat és az a cél, hogy azok is vidáman kapcsolódjanak ki, akik minket néznek. Természetesen voltak bennem kétségek és kérdések, persze. De bármilyen jót is teszel, mindig lesz valaki, aki bántani akar. Ezzel egyszerűen nem szabad foglalkozni.

Győzike és Bea érzelmileg sokat változtak az elmúlt 14 évben (Fotó: TV2)

Nagyon sokat változtunk az elmúlt években. A kor egyértelműen megváltoztatott minket. Harminc évesen kezdtük, most ötven évesek vagyunk. A humorunk megmaradt, de sokkal jobban tudjuk kezelni a stresszt. Megtanultunk szelektálni. Az első show kihívás volt számunkra, egy ismeretlen dologba vetettük bele magunkat, a Gáspárék pedig érettebb személyiséggel már egyfajta jutalomjáték.

Azok, akik kritizálták, ma ugyanezt csinálják

Gáspár Győző azt is kifejtette, hogy a régi kritikusai, akik fennhangon próbálták lebeszélni a reality világáról, pár év múlva ugyanúgy próbálkoztak a műfajjal, de közel sem lettek olyan sikeresek, mint ő.