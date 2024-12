"Veled mindennap egy csoda!" – megmutatta kerekedő pocakját Vasvári Vivien

Közel két hónapja jelentette be az örömteli hírt Vasvári Vivien: ismét babát vár. A születendő kicsi – akiről az influenszer később azt is elárulta, hogy kisfiú – a második közös gyermeke férjével, Bodnár Zsigmonddal. A párnak tavaly szeptemberben jött a világra a kisfia, Colin, de van még két-két gyerekük a korábbi kapcsolataikból is.

A csinos, szőke influenszer és családja a napokban elhagyta az országot, hogy az ünnepeket az Egyesült Arab Emírségek egyik legnépszerűbb városában, Dubajban töltsék. Vivien nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy fotót, amely a sivatagban készült róla, és amelyen jól látható, hogy a pocakja már szépen kikerekedett.

Veled mindennap egy csoda!

– jegyezte meg a sztáranyuka a fénykép melletti Instagram-posztjában, mialatt a rajongói a kommentszekcióban nem győzték bókolni a szépséges kismamának.

