Peller Anna kitálalt Lukács Mikiről

Lukács Miki és Peller Anna 2009-ben házasodtak össze, majd 14 év után, 2023-ban jelentették be, hogy elválnak útjaik. A párnak egy gyermeke született Annabella, akit továbbra is együtt nevelnek, így a volt férj sokáig nem költözött ki közös otthonukból. Most azonban minden megváltozott, hiszen Mikire nem csak rátalált a szerelem, de mindössze öt hónap után már első gyermeküket várják. Anna most elárulta milyen a viszony közte és kislánya édesapja között.

Peller Anna és Peller Mariann voltak Hevesi Tamás vendégei, ahol Anna volt férje is szóba került (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Úgy tűnik Peller Anna volt férje Lukács Miki nagyon szerencsés, ugyanis nemcsak, hogy fiatal szerelme mellett boldog lehet, de még exneje sem keseríti meg az életét.

Én azt gondolom, hogy ez lenne a normális. Nem értem, hogy miért csodálkoznak ezen az emberek. Mi valaha imádtuk egymást, született egy gyönyörű gyermekünk, de ez eddig tartott. Próbáltuk megmenteni, de van egy pont, amikor be kell látni, hogy azzal tudod megmenteni a kapcsolatot, ha átalakítod más formába és kilépsz belőle. 14 vagy 15 évig voltunk együtt és ez egy csodálatos kapcsolat maradt és fog is maradni örökre. Nem tudom másképp elképzelni

– vallotta be Hevesi Tamásnak a színésznő.

– Normális emberi kapcsolatban vagyunk és drukkolunk egymásnak ahhoz, hogy jól sikerüljön az élete további része – tette még hozzá.

Peller Anna lánya így érez a válás után

Persze a legtöbb esetben egy válás a gyerekeknek a legnehezebb, de Peller Anna és Lukács Miki lánya ezt nagyon jól tudta kezelni, akárcsak a szülei.

Annabella is jól élte meg. Nagyon jól van, köszönjük

– válaszolta Tamás kérdésére.