A kilencvenes és a kétezres évek legnépszerűbb francia színésze passzolta a Párizs ostroma főszerepét. Látva a CANAL+ sorozatának sikerét, Mathieu Kassovitz feltehetően szomorúan követheti a Direct One-on látható szériát, amit nem csak a nézők, de a kritikusok is elismernek.

Mathieu Kassovitz volt eredetileg a Párizs ostroma főszereplője (Fotó: Getty Images)

Párizs ostroma: Mathieu Kassovitz rossz döntése

Az 57 éves francia filmsztárt még a nyolcvanas években ismerte meg a szakma A gyűlölet című filmben nyújtott alakításával. A világhírnév 2001-ben érte el, ugyanis a Bíbor folyók az évtized egyik legjobb és legnépszerűbb thrillere volt, és ugyanebben az évben a bájos Audrey Tautou mellett lehetett a férfi főszereplője az Amélie csodálatos életének. Hollywood is felfedezte a színészt, 2003-ban az Oscar-díjas Halle Berry és Penélope Cruz partnere volt a Gothika című thrillerben, 2008-ban pedig a Babylon A.D. című fantasy-ben kapott fontos szerepet. Kassovitz továbbra is évente 2-3 filmet forgat, ezért is volt meglepő, hogy nemet mondott Gerard Butler megkeresésére a Párizs ostromában. Pontosabb elsőre igent mondott, ugyanis több filmes szaklap már korábban megszellőztette, hogy Mathieu alakítja Vincentet, aki az MI6-es Zara Taylorral (akit Ritu Arya alakít) együtt száll szembe az exzsoldos terroristákkal. A 8 részes sikersorozat forgatásának megkezdése előtt nem sokkal azonban Mathieu Kassovitz otthagyta a stábot. Sokak szerint 57 évesen már túl idősnek találta magát a szerepre. Ízlések és pofonok, mondhatnánk, hiszen a most 55 éves Gerard Butler lassan már készíti a Has Fallen-univerzum negyedik és ötödik részét, azaz a színész a jövőre tervezett forgatáson már szintén közelebb lesz a hatvanhoz, mint az ötvenhez.

Kassovitz már bánja, hogy otthagyta a forgatást (Fotó: Getty Images)

Mathieu ment Tewfik jött

Szerencsére Kassovitz távozása után rögtön képbe került Tewfik Jallab. Butlert lenyűgözte a 42 éves színész karizmája, a kedvéért még kisebb módosításokat is végrehajtottak a forgatókönyvön, hiszen Mathieu-vel ellentétben Jallab ereiben algériai, tunéziai és marokkói vér is folyik. A színész élt is a lehetőséggel, ugyanis Vincent igazi ügynök, méltó utódja Mike Banning figurájának, akit Butler alakít a Támadás a Fehér Ház ellen filmekben. A színész kiváló kritikákat kapott, napok óta elérhető Amerikában is a Hulun a Párizs ostroma, ami a legnagyobb filmkritikai portálon, a rottentomatoes.com-on 86 százalékon áll, ami egy akciószéria esetében kiváló.